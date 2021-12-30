從陳舊回憶變潮流 假領子成上海文化印記

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北京百貨的店經理張樂華，從21歲開始在店內工作，至今已經超過40個年頭了。他說，假領子在過去是一種時尚的象徵，雖然中間一度沒落，但是現在又再度受到關注。中央社記者吳柏緯上海攝 110年12月30日

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（中央社記者吳柏緯上海30日電）老上海人在穿搭時，習慣在外套與衣服間加上假領子。這個文化在1970年代曾經流行一時，如今隨著網路發達，假領子再次成了穿搭潮流。販售假領子長達一甲子的小店，也受到關注。

每到中午，坐落在上海靜安區石門二路的北京百貨商店，小小的店面中總擠著不少的民眾，除了選購各式雜貨，不少人是專程前來，為的是在上海幾乎僅存，販售假領子的實體店面中，多添購幾件。

假領子的正式名稱叫做節約領，在1970年代時左右，是上海人最時尚的穿搭方式。假領子雖然以「假」為名，但其實是真領子，而「假」在於只保留衣服的上半部，沒有下半部與袖子。搭在外套裡，足以以假亂真，彷彿真的有穿一件正式的襯衫。

北京百貨的店經理張樂華，從21歲開始便在這裡學習、打雜，然後賣著各種上海本地特有的雜貨，一做就是43年。他告訴中央社記者，早期布料珍貴，而且在計劃經濟時代，買襯衫需要布票，因此有些人開始向店家購買不需要布票的零碎布料，然後用這些零碎的布料做假領子。「他如果做了7件，就能夠一週7天，每天都穿不一樣的衣服。」

他說，上海人對假領子情有獨鍾，是因為喜歡行頭，在物資缺乏的時代，假領子可以讓人在外時更加體面。因此，在當時這樣的穿搭方式是一種時尚的象徵。

明明是開在上海並販售上海本地的雜貨，店名卻是以北京為名，張樂華笑說，原因無他，因為店址鄰近北京西路，當時在取名的時候，想要取一個大氣一點的名字，因此就用了「北京」。

他說，第一家店在1955年開業，當時稱為「靜安區百貨修配商店」，過去在全盛時期，一共在上海開了8家店。不過後來隨著政策變化與都市改造，最後只剩下現在這間，並在1992年正式更名為北京百貨商店。「北京百貨商店幾乎是上海僅存仍在販售假領子的實體店面了。」

張樂華說，隨著改革開放、物質更加豐富後，假領子漸漸就被人淡忘了。但是近年來，因為追求環保、攜帶方便，加上網路，假領子又開始被注意，甚至成為潮流。

他說：「除了已經穿習慣的老人，一些像是司機、保安，在工作時有服裝要求的，也都會喜歡來買假領子。現在也有不少年輕人會來買假領子，很多人也是在網站上搜尋看到後，跑來買假領子。」

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點開中國的社群平台小紅書、微博，以「假領子」作為關鍵字搜尋，可以看到不少網紅分享穿搭的影片與圖片，樣式千奇百怪各有不同，也有不少的討論與選購資訊。這個老上海的穿搭文化，現在確實在年輕人間傳播著。

「時尚就是這麼回事，兜兜轉轉又回到了原點。」 張樂華一邊忙著招呼客人，一邊笑著說。雖然時間已經過40多年，但在他眼中，上海的城市景色變了、人們的生活的方式變了，這個屬於上海的文化或許關注度有著高低起伏，但是從來沒有離開過，牢牢地紮根在上海的土壤中。（編輯：繆宗翰）1101230

位於上海靜安區的北京百貨商店，店內陳列不少的假領子，是目前上海少數仍能購買到假領子的實體店面。中央社記者吳柏緯上海攝 110年12月30日

許多附近的居民習慣到此購買生活雜貨，也有住在其他地區的上海民眾，專程到這裡選購假領子。中央社記者吳柏緯上海攝 110年12月30日