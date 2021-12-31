疫情陰影下 中國城市停辦晚間跨年活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱國強北京31日電）在COVID-19疫情未平息下，中國不少城市官方及大型娛樂場所自29日起相繼發布通知，宣布取消或不舉辦跨年活動。這些城市包括北京、上海、廣州等傳統上常會舉辦跨年晚會的場所。

以北京為例，據業者向中央社記者透露，約自12月上旬起，北京市警方及相關基層單位就「勸導」大型娛樂場所，以及餐飲、百貨、酒吧等場所，不要在耶誕夜及跨年夜舉行「容易聚集人潮」的活動。

因此，日前耶誕夜及今晚跨年夜，北京市內的露天場所都沒有舉行任何大型跨年活動的規劃。至於一些餐廳、酒吧及私人聚會場所的相關活動，則視當地派出所、居委會是否嚴格執行上述「勸導令」而定。

業者提到，24日耶誕夜，有的酒吧仍然延長營業時間舉行午夜派對。但也有少數酒吧遭「朝陽群眾」檢舉後被派出所員警上門警告，玩興正濃的酒客由員警一一查核身分後全數被驅離。因此，今晚仍計劃舉辦跨年派對的酒吧及餐廳，較以往明顯減少。

綜合中國媒體報導，像是北京大型遊樂區「歡樂谷」30日便宣布，取消原定今晚舉辦的「跨年迎新」主題活動，但營業結束時間仍延後到晚間10時。

至於上海，當地大型室內遊樂場「大世界」也在日前宣布，今天跨年夜將不舉辦傳統會舉辦的倒數計時及舞台表演、人工降雪等特別慶祝活動。

而根據廣州相關公安分局的通知，包括廣州塔、花城廣場等往年經常舉辦跨年活動的大型公共場所，今晚跨年夜「沒有組織」任何形式的大型群眾性活動。

像是南京新街口金融商務區管委會30日也宣布，因防疫需要，跨年夜及元旦期間，新街口商圈範圍內不舉行戶外燈光秀及戶外跨年倒數計時等活動；武漢疾控中心也宣布，漢口江灘、江漢關、光谷步行街等場所不舉辦任何形式的大型群眾性活動，民眾「儘量不要前往」。

貴陽市公安局南明分局也宣布，當地花果園濕地公園雙子塔原定今晚舉行的跨年夜倒數計時活動取消。而明天元旦在築城廣場、甲秀樓、花果園濕地公園、小車河濕地公園、青雲市集等地，也沒有組織任何形式的大型群眾性活動。（編輯：繆宗翰）1101231