港媒：歐盟延長中國官員制裁 打亂中方安排

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（中央社台北3日電）德國智庫墨卡托中國研究中心去年3月遭北京制裁，港媒報導，本來去年11月中國組了代表團與該智庫討論撤回制裁，但歐盟同時宣布，延長對多名中國官員的制裁，中國才收回撤銷制裁的想法。

歐盟去年3月以新疆人權問題為由，制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局後，中國隨即宣布對墨卡托中國研究中心（Merics）等歐洲機構、學者及歐洲議員實施制裁，禁止他們入境中國。

香港南華早報（South China Morning Post）3日報導，去年11月底原本中國組了一個非官方代表團前往歐洲訪問，由中國政府歐洲事務特別代表吳紅波帶領代表團，行程包括與墨卡托中國研究中心討論撤回制裁一事。

報導引述知情人士表示，這項制裁於今年3月屆滿，中國政府本來可能打算撤回制裁，因為新疆人權爭議而實施的反制裁，「但他們來得太晚了」。

因為同一時間，歐盟成員國大使在去年11月最後一週，同意對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、新疆黨委常委王明山及王君正、前新疆政法委書記朱海侖及新疆生產建設兵團公安局的制裁，從今年3月起至少延長一年。數天後歐盟理事會便宣布，當前的制裁持續到今年12月8日。

報導指出，這個消息一出，北京方面就收回了原先撤銷制裁的想法。知情人士指出，這反映出了中方對歐盟系統的運作了解不多。雖然中國駐德國大使館和墨卡托中國研究中心都沒有正式確認這次會議，但多位知情人士表示，會議確有討論北京的制裁。

南華早報引述中歐關烏研究所駐北京研究員的意見，指出中國派一位高級別的前外交官參加會議，表示北京渴望長期改善雙邊關係。

柏林全球公共政策研究所所長貝納（Thorsten Benner）不認為北京是遞出橄欖枝，他說，如果北京不大幅改變其侵略性立場，歐盟及中國關係不會有突破。

報導又分析，北京正積極與德國新政府接觸，被指是希望能說服德國新政府再次推動批准歐中投資協定。

這協定是歐盟與中國經過長達7年的談判，於2020年12月達成協議。但因中國對歐盟議員及歐洲機構實施制裁，歐洲議會去年5月不同意批准該協定，直至中國政府取消制裁。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110103