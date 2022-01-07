香港多名官員議員接觸Omicron確診者 遭隔離

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（中央社記者張謙香港7日電）香港多名官員及立法會議員近日先後被隔離檢疫，原因是他們幾天前參加百人聚會曾接觸過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron的確診者。

香港區的中國人大代表洪為民3日晚在灣仔一家餐廳舉行生日派對，有百人出席，包括至少10名政府高層官員和19名立法會議員，另一名與會者其後證實感染Omicron。

事件揭露後，當局大為緊張，昨天即時安排曾與會的民政事務局局長徐英偉、發展局政治助理馮英倫到竹篙灣檢疫中接受隔離檢疫。

入境事務處處長區嘉宏今早也證實自己曾出席生日派對，並為此向公眾致歉。他說，會全力配合衞生防護中心安排，入住竹篙灣檢疫中心接受隔離。

對於相關官員在疫情之下仍然出席大型聚會，行政長官林鄭月娥昨天表示失望，並強調會追究責任。

本地一些媒體今天要求當局嚴肅處理事件，並指徐英偉應該請辭。

除了官員外，立法會主席梁君彥今天證實，當晚有19名立法會議員出席了生日派對，當中4人包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯，需要進入竹篙灣檢疫中心接受隔離。

據公布，立法會議員何君堯參加生日派對後兩天，到深圳與中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍會面。

但梁君彥表示，在會面前，何君堯等全體議員先後於4日、5日接受病毒檢測，結果都是陰性。（編輯：繆宗翰）1110107