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西安出現1傳43超級傳播者

2022/1/9 12:41（1/9 13:56 更新）
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西安1名COVID-19確診者傳染43名密切接觸者，即是出現了1傳43的「超級傳播者」。圖為4日工作人員在西安火車站候車大廳內消毒殺菌。（中新社）
西安1名COVID-19確診者傳染43名密切接觸者，即是出現了1傳43的「超級傳播者」。圖為4日工作人員在西安火車站候車大廳內消毒殺菌。（中新社）
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（中央社台北9日電）西安爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而封城。陝西省衛健委8日指出，當地1名確診病例共傳染43名密切接觸者，即是出現了1傳43的「超級傳播者」。

央視報導，陝西省衛生健康委員會8日發布數據，指出西安從1月4日到1月7日，有43個確診病例，都是1月4日發布的同一個確診病例的密切接觸者，即是西安出現了1傳43的超級傳播者。該43個確診病例中，有8例是5日確診，32例是6日確診，3例是7日確診。

超級傳播者目前沒有明確定義，一般將1個病例傳染給10人以上者稱為超級傳播者；超級傳播者釋放病毒的能力較強，更容易感染其他人，被發現的時候，多數仍處於感染早期。

報導指出，在大陸各地疫情防控過程中，很多省分都曾經出現超級傳播者。官方呼籲要做好個人防護、減少群聚活動、保持社交距離、戴口罩及勤洗手等。（編輯:陳沛冰/翟思嘉）1110109

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