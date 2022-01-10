港媒：北京籲港府盡快處理派對傳疫事件

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（中央社記者張謙香港10日電）據報導，北京中央要求香港行政長官林鄭月娥盡快處理生日派對傳疫風波，以免事件影響政府的管治威信。

中國全國人大港區代表洪為民本月3日舉行生日派對，有10多名高層官員和約20名立法會議員參加，其後衛生部門證實有感染COVID-19變異病毒株Omicron的確診者曾參加派對，引起傳播疫情憂慮。

事發後，輿論普遍批評港府高官未能以身作則，在政府呼籲市民避免參加大型聚會之際，自己卻參加生日派對，且有人違規，不戴口罩，批評矛頭並指向負責抗疫的民政事務局局長徐英偉。

英文南華早報今天在報導中引述消息說，事發後，北京中央要求林鄭月娥盡快採取行動處理事件。有觀察家附和北京中央的立場。

據報導，觀察家認為，港府確應盡快採取行動平息這次爭議，任何延遲都有可能衝擊政府的管治威信。

報導引述政府顧問說，一旦有關官員被確定違反相關紀律，可以考慮的懲罰手段包括停職、降職、減薪甚至解僱。

報導並透露，大陸官員同時向港府施壓，要求懲罰國泰航空公司，特別是北京衛生官員早前已經指出，前往當地的機組人員是傳播病毒的潛在風險因素。

近半月來，香港出現許多Omicron確診病例，當中大都是境外移入，至今本地傳播共10多例，當局正憂慮Omicron令香港出現第五波疫情。

經調查，國泰公司空服員是Omicron在本地傳播的源頭，多名空服員此前違反居家隔離禁令，擅自出外用餐或聚會，結果傳播病毒。

這次事件後，當局已暫停大部分與會官員的職務，並送至隔離中心檢疫。（編輯：周慧盈）1110110