維權網：廣州國保大隊證實郭飛雄被正式逮捕

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（中央社台北16日電）中國維權人士郭飛雄妻子張青在美病逝，此前傳出郭飛雄被北京當局帶走，行縱不明。維權網15日透露，廣州國保大隊警察證實郭飛雄被正式逮捕。

維權網15日報導，根據對華援助會消息，廣州國保大隊警察證實郭飛雄被正式逮捕，及被禁止赴美送別病逝及安葬在美國的妻子張青。

張青因患癌症於10日在美國去世，終年55歲，去世時身邊只有兩個孩子。

本名楊茂東的郭飛雄，在美妻子張青在2021年初診斷出腸癌晚期後，郭飛雄當時曾寫信給中國國務院總理李克強和公安部長趙克志，希望赴美探視生病的妻子，但他去年1月從上海登機準備赴美時遭到阻截，理由是「危害國家安全」。

美國之音（VOA）15日報導，日前有警察透露郭飛雄已被批准逮捕，並已絕食一個多月。

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報導提到，郭飛雄姐姐楊茂平日前在推特（Twitter）發表悼文，提到「侄女西西（張青女兒楊天嬌)問我，媽媽去世時的眼睛怎麼睜得大大的啊？張青，你真是死不瞑目。最後一刻你是不是還渴望丈夫的到來？渴望在他懷抱中慢慢逝去。你是不是驚訝於世間的冷酷？超出人類想像力的冷酷？」

美國之音訪問了郭飛雄的好朋友、流亡美國獨立學者楊子立。楊子立表示，之前負責監控郭飛雄的廣州國保表示郭飛雄不在他們那裡，現在也不知道郭飛雄在廣州還是北京，可能是北京高層要他長期與世隔絕。（編輯：陳沛冰）1110116