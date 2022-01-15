郭飛雄妻在美病逝 美國務院呼籲中國放行奔喪

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（中央社記者江今葉華盛頓14日專電）中國維權人士郭飛雄妻子張青在美病逝，但據傳遭到北京帶走的郭飛雄至今仍行蹤不明。美國國務院今天呼籲中國給予郭飛雄人道救濟，允許他赴美與子女團圓並送妻子最後一程。

本名楊茂東的郭飛雄，在美的妻子張青傳出於日前病逝。張青在2021年年初診斷出腸癌晚期後，郭飛雄於2021年初寫信給中國國務院總理李克強和公安部長趙克志希望赴美探視生病的妻子，但當他於去年1月從上海登機準備赴美時遭到阻截，理由是「危害國家安全」。

美國務院今天以國務院發言人普萊斯（Ned Price）名義發出聲明，表達對張青過世的哀悼之意。

聲明也指出，中國多年來一直對郭飛雄進行虐待、監禁、例行騷擾與監控，並禁止出國旅行，目前則遭到單獨監禁。

美國務院呼籲中國政府立即給予郭飛雄人道救濟，允許他前往美國與子女團聚，並送妻子最後一程。

聲明也敦促中國履行在人權方面的國際承諾，停止任意拘留與出於政治動機的出境禁令，停止懲罰行使人權與基本自由的個人。（編輯：高照芬）1110115