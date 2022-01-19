黃之鋒六四集會案上訴 獲減刑2個月

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前香港眾志秘書長黃之鋒就一起未經批准集結罪上訴成功，19日獲法院減刑，由原先10個月減至8個月，預計今年3月服刑完畢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張謙香港19日電）前香港眾志秘書長黃之鋒就一起未經批准集結罪上訴成功，今天獲法院減刑，由原先10個月減至8個月，預計今年3月服刑完畢。

20多名泛民主派人士前年參加未經批准舉辦的「六四」燭光晚會，之後遭起訴， 黃之鋒 黃之鋒小檔案 1996年10月13日出生

現職：香港眾志秘書長

學歷：香港匯基書院、現攻讀香港公開大學政治及公共行政學士

經歷：－學生組織學民思潮召集人，2012年因反對香港政府推行德育及國民教育科，發起「反國教運動」，最終迫使港府取消政策、－2014年底香港爆發「占中運動」，黃之鋒等人阻撓執法人員在旺角清場而被拘捕，黃之鋒依藐視法庭罪遭判刑2個月，2019年6月17日出獄、－香港人反對港府修訂逃犯條例，2019年6月起「反送中」示威運動延燒，黃之鋒出獄後加入抗爭行列，8月30日被警方拘捕，當天稍晚交保獲釋 看更多 關閉 初時不認罪，但去年改認罪，其後遭法院判刑10個月。

黃之鋒就刑期提出上訴，官方香港電台報導，高等法院上訴庭今天改判黃之鋒刑期為8個月。

黃之鋒此前還因為其他案件被判刑，據報導，這次判刑中，部分刑期與另外兩起案件的判刑分期執行，預計他今年3月服刑完畢。

除了非法集結罪，黃之鋒被控涉嫌違反國安法，案件仍待審理。（編輯：張淑伶）1110119