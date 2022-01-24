疫情下出席慶生會 香港民政事務局長復職日未定

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（中央社記者張謙香港24日電）香港民政事務局局長徐英偉稍早前在疫情嚴峻之下仍然參加大型生日派對而被停職，至今未能復職。

綜合本地媒體今天的報導，當天參加慶生會的主要官員大都已經復職，徐英偉原定於明天復職，但最新消息指出，他明天未能復職，復職日期未定。

本月3日，10多名政府官員出席港區人大表代洪為民的生日派對，會後有嘉賓確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），令當局大為緊張，而這次生日派對也成為本地第五波疫情的傳播鏈之一。

事發後，當局安排相關官員到官方隔離中心接受檢疫，包括財經及內地庫務局局長許正宇、財經及內地庫務局副局長陳浩濂、民政事務局副局長陳積志、警務處處長蕭澤頤、入境處長區嘉宏及發展局局長政治助理馮英倫等。

據報導，各官員已陸續完成檢疫並恢復上班，徐英偉 原本預定明天復職，但最新消息指出，他未能按時復職，何時復職未定。

行政長官林鄭月娥曾對於官員在疫情嚴峻之下出席大型聚會感到失望，尤其是負責抗疫的徐英偉，強調會採取適當行動。（編輯：周慧盈）1110124