中共一日打三虎 被指「退而不休」與熱衷迷信

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（中央社台北24日電）中共中紀委今天通報，對前中國銀監會副主席蔡鄂生、前最高人民法院審判委員會前委員孟祥、前國家糧食局副局長徐鳴立案調查。蔡鄂生被指「退而不休、頂風作案」，後兩人則熱衷迷信活動。

據中共中央紀律檢查委員會、國家監查委員會網站今日通報，對前中國銀行業監督管理委員會黨委委員，副主席蔡鄂生嚴重違紀違法的問題，進行立案調查。

通報指出，蔡鄂生「搞兩面派，做兩面人」，濫用金融監管權，嚴重擾亂金融市場秩序，並違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊及打高爾夫球等活動，「大搞權色、錢色交易」。

通報中更指蔡鄂生「退而不休，頂風作案」，利用職務為他人在融資貸款等方面謀利，在中共18大後不收手，決定開除蔡鄂生的黨藉。

網站同日通報，對最高人民法院審判委員會前委員，執行局前局長孟祥立案調查。

通報指出，孟祥「處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動」，違規從事營利活動，通過民間借貸獲取大額回報，違規插手幹部選拔任用和司法活動，大搞權錢交易，利用職務便利他人在案件審批執行、工程項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報指對孟祥「雙開」（開除公職和中共黨籍）。

中紀委同日通報對前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴嚴重違紀違法立案調查。徐鳴是前重慶市委書記薄熙來的舊部，追隨薄熙來多年。

通報指，徐鳴「熱衷迷信活動」，為追逐個人名利多方算計，利用職務影響其子經營活動謀取利益，並大搞權力尋租，利用職務為他人在企業經營等方面謀利，非法收受鉅額財物，被開除黨籍。

上述3人會被收繳違法所得，移送檢察機構依法起訴。

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北京青年報旗下的微信公眾號「政知道」今日發文，指71歲的蔡鄂生，曾經歷中國金融業發展變革的多個階段。1975年蔡鄂生進入銀行系統，成為中國人民銀行北京市分行海淀區辦事處幹部，1994年擔任銀行司司長，之後職位越來越高。曾有業內人士稱，蔡鄂生在銀行及金融機構中有「很大的話語權」。

文章指，蔡鄂生擔任銀監會副主席期間，以信託為代表的非銀機構迅速崛起，並引發很多有關「影子銀行」風險的討論。蔡鄂生卸任後，還多次出席公開場合，分享自己的觀點。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1110124