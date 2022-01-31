疫情下參加聚會 港民政局長徐英偉請辭

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（中央社記者張謙香港31日電）香港民政事務局局長徐英偉今天宣布請辭，成為首位因防疫問題而下台的官員；本月初，徐英偉在疫情嚴峻之下仍然參加大型生日派對而被停職。

徐英偉發表聲明表示，他今天向行政長官提出請辭，並計劃今天離任。

他說，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，他未能以身作則，以防疫為先，於1月3日出席宴會時有失當行為，應為錯誤承擔責任。

本月3日，10多名政府官員出席港區人大表代洪為民的生日派對，會後有嘉賓確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），令當局大為緊張，而這次生日派對也成為本地第五波疫情的傳播鏈之一。

事發後，當局安排相關官員到官方隔離中心接受檢疫，各人近期陸續完成檢疫並恢復上班，只有徐英偉未能按時復職。

星島日報今天在報導中指出，當局調查發現，徐英偉在派對中停留時間超過一個小時，期間沒有戴口罩，涉嫌觸犯違反防疫規例。

此外，在停留時間上，徐英偉與其司機供述不符，行政長官林鄭月娥認為情節嚴重，已向北京中央提交了相關調查結果及懲處建議，且已獲得接納。（編輯：張淑伶）1110131