調查：開局成績慘澹 中國百億銷售額房企減半

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（中央社台北12日電）多家機構近期陸續公布今年1月中國房地產企業銷售排行榜，陸媒每日經濟新聞報導，從榜單來看，今年開局慘澹，百億房企數量比去年同期減少近一半。

據每日經濟新聞官網10日消息，位於北京的房市調查分析機構中指研究院數據顯示，碧桂園、萬科、保利發展等房地產開發商為1月銷售額前三名，金額分別是人民幣504億元（約新台幣2213億元）、335億元（約新台幣1471億元）和279億元（約新台幣1225億元）。

1月份銷售額達到百億的房企僅15家，較去年同期減少14家；超過50億的房企有22家，比去年同期減少31家。

榜單中的百強房企銷售額均值年減23.1%，為61.8億元。

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此外，榜單各陣營出現不同程度下降，其中15家百億元以上陣營銷售額平均增長率為-24%；50億元至100億元的第二陣營22家，平均增長率-31.3%；20家30億元至50億元第三陣營房企增長率均值為-33.8%。

有分析指出，不少房企放緩供貨節奏，在供應低迷一定程度上導致成交大幅下滑，而更主要原因是去年下半年以來市場下行壓力加劇，購屋者觀望情緒愈加濃厚。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110212