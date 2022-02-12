更多編輯台推薦新聞：
越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地
生活

越野機車危害山林？愛好者盼闢設合法示範場地

20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種
國際

20年來數量減半僅剩9萬隻 澳洲國寶無尾熊列瀕危物種

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

調查：開局成績慘澹 中國百億銷售額房企減半

2022/2/12 13:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北12日電）多家機構近期陸續公布今年1月中國房地產企業銷售排行榜，陸媒每日經濟新聞報導，從榜單來看，今年開局慘澹，百億房企數量比去年同期減少近一半。

據每日經濟新聞官網10日消息，位於北京的房市調查分析機構中指研究院數據顯示，碧桂園、萬科、保利發展等房地產開發商為1月銷售額前三名，金額分別是人民幣504億元（約新台幣2213億元）、335億元（約新台幣1471億元）和279億元（約新台幣1225億元）。

1月份銷售額達到百億的房企僅15家，較去年同期減少14家；超過50億的房企有22家，比去年同期減少31家。

榜單中的百強房企銷售額均值年減23.1%，為61.8億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，榜單各陣營出現不同程度下降，其中15家百億元以上陣營銷售額平均增長率為-24%；50億元至100億元的第二陣營22家，平均增長率-31.3%；20家30億元至50億元第三陣營房企增長率均值為-33.8%。

有分析指出，不少房企放緩供貨節奏，在供應低迷一定程度上導致成交大幅下滑，而更主要原因是去年下半年以來市場下行壓力加劇，購屋者觀望情緒愈加濃厚。（編輯：周慧盈/李雅雯）1110212

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族