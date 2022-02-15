中國學者稱統一台灣是內政 不能與烏克蘭類比

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（中央社台北15日電）俄烏戰火一觸即發，中國學者崔洪建表示不能將烏克蘭危機與台灣議題相提並論，因台灣議題是「內政」，美國有此論述只想顯示其戰略重心仍在亞太，又能同時應對中俄挑戰。

中國環球時報今天登刊中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建的評論文章，指出美國及台灣當局將烏克蘭危機與台灣議題相提並論，是話語陷阱。

文章指出，部分美國政客和媒體稱中、俄正以相似的軍事手段，威脅台灣和烏克蘭，擔心中國會藉美俄在烏克蘭對峙之際，「突然出手以武力收復台灣」，其實他們是擔心這樣會令美國在戰略上顧此失彼，無法同時保護烏克蘭及協防台灣。

美國將烏克蘭與台灣相提並論，是出於政治和外交目的，是強烈的意識形態宣傳，預防歐亞同時生變，影響戰略布局。

文章又指，台灣當局關注烏克蘭局勢並「對號入座」，是想看看美國對於保護台灣有多大決心，並藉此進一步向美國尋求保護。

文章提到，美國被歐洲安全亂局扯後腿，戰略資源調度左支右絀，在現實中的確對中國的戰略環境有利；但烏克蘭是大國博弈下的外交和安全問題，而「統一台灣是不折不扣的中國內政問題，將兩者混為一談難免落入將台灣等同於『國家』的話語陷阱」，也掉入「片面依賴解決國際問題的方式來解決內政問題」的陷阱。

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文章指出，中國應對歐亞變局的出發點，是既要堅定捍衛國家利益，又要積極維護戰略平衡，並在國際安全中發揮建設性作用。在解決烏克蘭問題上，維護公平正義、積極勸談促和，更符合當前中國的國際形象及戰略目標。

澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）此前曾表示，一旦俄羅斯出兵攻打烏克蘭，將會連帶影響印太地區安全，其中直接引發的後果之一，是中國可能會針對台灣展開新一輪的侵略性行動。（編輯：陳沛冰/吳柏緯）1110215