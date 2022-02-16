蘇州防疫加碼 中午起全市暫停客運

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（中央社記者張淑伶上海16日電）為防控疫情，江蘇省蘇州中午12時起全市所有客運路線暫停營運，累計關閉37個交通通道。蘇州在本輪COVID-19疫情已經累計26例確診病例、5例無症狀感染者。

蘇汽集團官方發布，因疫情防控工作需要，自16日12時起，蘇州全市範圍（含縣市）所有客運班線暫停運營，客運站暫時關閉，具體恢復時間視情決定。

微信公眾號「蘇州發布」指出，為進一步加強蘇州對外交通防控，自16日零時起，該市新增關閉18個高速公路入口、4個長江汽渡；全市範圍內共關閉37個交通通道；設置63個交通防控查驗點，其中9個物流專用通道僅限貨運車輛通行。

即日起經由鐵路客運離開蘇州的旅客，須提供48小時內核酸檢測陰性證明，並檢測體溫和查驗健康碼、行程卡，均無異常才可進站乘車。

蘇州這次疫情從13日出現，截至15日，累計報告確診病例26例，無症狀感染者5例。目前全市有20個中風險地區。

外界關注蘇州工業區內的半導體廠會受疫情影響。台企聯電子公司和艦以及京元電子公司京隆科技的生產活動都逐步暫停。

陸媒財新網引述一名接近和艦的人士說，和艦工廠是暫時停工，將導致產品生產延後，停工一天將帶來約3000片的月產能損失。不過，和艦並未關停產線，廠區人員完成核酸檢測後，如果沒有發現新增病例，可以迅速復產。（編輯：周慧盈）1110216