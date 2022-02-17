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中國增35例本土確診 近半集中在江蘇蘇州

2022/2/17 10:10（2/17 10:17 更新）
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（中央社台北17日電）中國16日共新增92例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，35例本土確診中，有16例集中在江蘇省蘇州市；當地還新增6例無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團16日新增的35例COVID-19本土確診中，江蘇蘇州有16例；遼寧葫蘆島7例；廣東深圳6例、廣州1例；內蒙古呼和浩特3例；廣西百色1例；雲南德宏傣族景頗族自治州1例。

在無症狀感染者方面，中國當天共新增32例，其中11例本土病例中，江蘇蘇州有6例、無錫1例；廣東深圳2例；雲南德宏2例。

截至16日，中國現有1420例確診，累計治癒10萬1232例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬7288例，現有疑似病例3例。累計追蹤到的密切接觸者有156萬7039人，還在醫學觀察的密切接觸者有2萬9006人。

在港澳累計確診方面，香港特別行政區有1萬9881例，其中1萬5234人已經出院，227例死亡；澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達/陳沛冰）1110217

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