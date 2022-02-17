中國今年公布近40次穩房市政策 分析指效果有限

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（中央社記者張淑伶17日電）陸媒統計，2022年以來，中國各地發布對房地產支持性政策已接近40次，不過，分析認為提振效果有限，且部分小城市面臨房價大跌的「鶴崗化」危機。

1月20日，中國人民銀行（央行）公布下調貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR為3.7%、5年期以上LPR為4.6%；相較上期分別下調10個基點、5個基點。這對買房者來說是好消息。

澎湃新聞引述中原地產研究院1月16日發布的統計數據顯示，2022年以來，中國各地發布房地產相關政策近80次，其中，穩定房市的支持性政策發布已接近40次，包括地方政府直接給予購房補貼、調整公積金政策以及降低落戶門檻等。

在1月份融資大幅收縮之後，近期，房企融資傳出積極信號。中原地產研究院數據顯示，已經有超過16筆累計逾人民幣600億元的房企各種融資獲得資本市場支持。

不過，在這些密集的支持性政策背後，正是中國房市的慘澹。

據克而瑞研究中心的報告顯示，1月份，百強房企中多數規模房企銷售表現不佳，單月業績與去年同期相比以及較2021年月均水平變動都有明顯下降。

萬科企業1月份實現合約銷售面積210.6萬平方公尺，合約銷售金額356億元，與去年相比降了50.19%；碧桂園1月實現權益銷售額363.6億元，降了9.81%；融創中國1月份銷售額約279.2億元，降了20.6%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，所有的政策支持都是有限度的，並未突破限購、限貸等約束。作為長效機制，房地產貸款集中度和「三道紅線」等管理不會退出。過去房價「只漲不跌」的剛性預期已經被打破，「加槓桿」炒房也成過去式，房地產市場很難再重複過往「瘋牛」行情。

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關注房市的自媒體上，更有文章指出「鶴崗化已經蔓延到長三角了」。意思是即使在富裕發達的長三角區域（涵蓋：上海、浙江、江蘇、安徽）或粵港澳大灣區，一些小城市的房價也變得非常低，地方政府財政陷入困難，如同東北城市鶴崗。

作者以安徽省淮南市為例，在貝殼售房網站上，總價人民幣10萬元以內的房子就有54套；廣東省廣州鄰近的城市肇慶，也出現總價10萬以內的中古屋。這其中固然有建案所處區位的原因，但也顯示，缺乏大城市吸金吸才優勢的小城市，當地開發商面臨金融監管加強的情況下，房地產業收縮得更快。（編輯：楊昇儒）1110217