北京全方位支持香港抗疫 各類物資陸續送抵

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廣東省新冠肺炎醫療救治專家組正在香港協助港府抗疫，圖為20日專家組成員與港府食物及衛生局局長陳肇始等人會唔。（港府新聞處提供）中央社記者張謙香港傳真 111年2月21日

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（中央社記者張謙香港21日電）北京中央正全方位支援香港抗疫，包括派遣醫療專家來港、援建臨時隔離和治療設施，以及投送各種物資。

香港上月初起爆發第五波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，情況逐漸失控，中共總書記習近平上週指示北京中央各部門支援香港抗疫。

在習近平的指示下，陸港兩地官員及醫學專家上週在深圳召開會議，商討陸方如何協助港方抗疫。

中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍前天（19日）也在深圳召開支援香港抗疫第三次協調會。他在會上指示各部門要服從統一指揮，調動一切資源和力量，想辦法支持港府抗疫。

北京中央駐港聯絡辦公室上週也透過視訊在港召開「香港社會同心抗疫行動會商會」，邀請本地各大企業負責人或高層參加，呼籲共同抗疫。

這次會議後，各大企業紛紛出錢出力協助港府抗疫，其中已退休的富商李嘉誠透過旗下基金會捐款港幣3000萬元，支援民營醫院接收公立醫院非染疫病人，以減輕公立醫院的壓力。

也有企業願意捐出土地供港府興建臨時隔離設施之用。

中國大陸方面，北京中央已先後派遣兩批專家來港，包括重症專家和核酸檢測員。

港府公布，正在香港考察的廣東省新冠肺炎醫療救治專家組昨天在政府總部與港方官員舉行了交流會議，了解香港治療確診病人的工作。

廣東專家組組長是廣東省人民醫院的覃鐵和，副組長是廣州醫科大學附屬第一醫院的黎毅敏。

除了派遣專家組來港，北京方面也應港府請求，援助香港興建兩個臨時隔離和治療中心。這兩個中心分別位於偏遠地區的竹篙灣及靠近市區的啟德，建成後預計可提共1萬個隔離和治療單位。

與此同時，北京方面致力向港方提供相關物質，商務及經濟發展局局長邱騰華昨天指出，首批由北京中央捐贈的15萬盒抗疫中藥已抵港，另有2500萬個KN95口罩。

他說，兩地成立的工作小組正協調由陸方供應相關醫療物資，包括快速抗原測試包、口罩、藥物、保護裝備、醫療用品等，同時確保抗疫物資有序到港，分配給相關部門、機構及居民使用。

此前，港府已向陸方訂購首批1000萬份快速抗原測試包，已於19日抵港。

截至昨天，香港有5萬2830人感染COVID-19，其中2萬2468人有症狀，其餘無症狀；死亡人數累計288人。

近兩個月本地疫情惡化，令人擔心疫情已經失控，政府的抗疫目標「動態清零」變得不太可能，稍早前開始有人提及「與病毒共存」的想法。

但行政長官林鄭月娥一直強調，政府抗疫目標是「動態清零」，即早發現、早遏制，以堵截病毒源頭；社會主流聲音也認為，香港沒有「與病毒共存」的條件。（編輯：周慧盈）1110221