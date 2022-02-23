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香港正式提交加入RCEP申請 預計18個月後加入

2022/2/23 12:46（2/23 13:40 更新）
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RCEP包含15個成員國，香港宣布已提交加入RCEP申請，預計約18個月後加入。（中央社製圖）
RCEP包含15個成員國，香港宣布已提交加入RCEP申請，預計約18個月後加入。（中央社製圖）
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（中央社台北23日電）香港特區政府工業貿易署長盧世雄近日在一個線上研討會上透露，特區政府在今年1月中旬已正式提交加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的申請，預計約18個月後加入。

央視網23日報導，盧世雄於21日出席一個線上研討會，他在研討會上作以上表示。

盧世雄指出，目前香港與RCEP經濟體的貿易總額達9626億美元（約新台幣26.8兆元），服務總額達1030億美元，相當於香港貿易總額60%，加入RCEP不僅有利於香港整體經濟發展，也會為中小企業帶來商機。

香港貿易發展局副總裁劉會平認為，若香港能夠成功加入RCEP，可進一步增強香港在轉口貿易的樞紐地位，也可以推進金融、法律等專業領域的發展，促進不同經濟體間的協作。

香港再出發大聯盟副秘書長、立法會進出口界議員黃英豪說，加入RCEP將會進一步拓寬香港商貿關係網，並可持續為RCEP成員帶來源源不斷的商機。

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香港特區政府對加入RCEP一直相當積極。去年6月，行政長官林鄭月娥表示，香港具備充足條件加入RCEP，加入後有助於吸引更多香港企業到RCEP成員經濟體投資，帶動區內投資及相關建設發展。她說，特區政府自2018年起，就已向各RCEP成員經濟體表達加入意願，RCEP成員也歡迎香港在協定生效後正式提出加入。

區域全面經濟夥伴協定

區域全面經濟夥伴協定（RCEP）

  • 談判國家：
    －東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭
  • 談判進度：
    －由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判
    －各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判
  • 協定重要內容：
    －成員國9成進口貨品關稅減免
    －開放服務業
    －鬆綁專業人士進出
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（Regional Comprehensive Economic Partnership）簡稱RCEP，在2020年11月15日於RCEP領袖峰會透過視訊方式簽署，15個成員國包括東協10國（印尼、柬埔寨、緬甸、寮國、越南、汶萊、泰國、新加坡、菲律賓、馬來西亞）和中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭。協定於2022年1月1日對已批准成員國生效。（編輯：李雅雯/沈朋達）1110223
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