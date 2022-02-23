香港正式提交加入RCEP申請 預計18個月後加入

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（中央社台北23日電）香港特區政府工業貿易署長盧世雄近日在一個線上研討會上透露，特區政府在今年1月中旬已正式提交加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的申請，預計約18個月後加入。

央視網23日報導，盧世雄於21日出席一個線上研討會，他在研討會上作以上表示。

盧世雄指出，目前香港與RCEP經濟體的貿易總額達9626億美元（約新台幣26.8兆元），服務總額達1030億美元，相當於香港貿易總額60%，加入RCEP不僅有利於香港整體經濟發展，也會為中小企業帶來商機。

香港貿易發展局副總裁劉會平認為，若香港能夠成功加入RCEP，可進一步增強香港在轉口貿易的樞紐地位，也可以推進金融、法律等專業領域的發展，促進不同經濟體間的協作。

香港再出發大聯盟副秘書長、立法會進出口界議員黃英豪說，加入RCEP將會進一步拓寬香港商貿關係網，並可持續為RCEP成員帶來源源不斷的商機。

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香港特區政府對加入RCEP一直相當積極。去年6月，行政長官林鄭月娥表示，香港具備充足條件加入RCEP，加入後有助於吸引更多香港企業到RCEP成員經濟體投資，帶動區內投資及相關建設發展。她說，特區政府自2018年起，就已向各RCEP成員經濟體表達加入意願，RCEP成員也歡迎香港在協定生效後正式提出加入。