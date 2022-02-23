中央一號文件 擬嚴打侵害農村婦幼人身權利

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（中央社台北23日電）中共中央、中國國務院22日發布一號文件，除強調守住「保障國家糧食安全」底線外，並提到要依法嚴厲打擊「侵害農村婦女兒童人身權利」的違法犯罪行為，在「徐州八孩案」背景下頗受矚目。

香港01報導，今年的中央一號文件全稱為「中共中央、國務院關於做好2022年全面推進鄉村振興重點工作的意見」，是時隔12年後，再次關注中國農村家族、宗族勢力對基層公共事務的負面影響。

也因為徐州八孩案效應，中央一號文件公布後，獲得不少中國網友的討論。

文件指出，各地要「防範黑惡勢力、家族宗族勢力等對農村基層政權的侵蝕和影響」，常態化開展掃黑除惡鬥 爭，持續打擊「村霸」，依法嚴厲打擊農村「黃、賭、毒」和「侵害農村婦女兒童人身權利」的違法犯罪行為。

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一號文件還提到，為避免宗族勢力滲透基層政權，爭當村（社區）幹部或扶植代理人，干擾影響換屆選舉，各地紀委、監委要認真貫徹落實「關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知」要求，強化監督嚴抓選風選紀，確保村（社區）組織換屆「平穩有序」。

中共中央22日發表一號文件並作上述宣示後，江蘇省政府今天即公布徐州八孩案調查報告，引起討論。中國網友普遍認為，官方應藉由此案的教訓及中央一號文件的精神，大力查處並解決中國農村根禁不絕的婦女拐賣問題。除大幅加重刑罰外，對出資購買人口者也應同樣重罰。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110223