徐州8孩案調查懲處 官媒長篇報導試圖定調

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（中央社台北23日電）江蘇省政府今天公布「徐州8孩案」調查報告後，中共官媒新華社隨即接連發表「事件調查」及「事件十三問」等2則長篇報導，而央視也跟進播出調查報導，試圖為官方調查報告背書及定調。

根據這一系列報導，被撤職的中共江蘇省豐縣縣委書記婁海向新華社表示，「作為地方主官我感到很愧疚，這種愧疚將伴隨我的下半生」。

「事件調查」及「事件十三問」這2則長篇報導，篇幅各達3300餘字及4400餘字。其中，「事件調查」主要描述全案來龍去脈及調查過程；「事件十三問」則主要回應外界對此案的諸多質疑。

江蘇省調查報告作出「楊某俠（受虐8孩媽）就是小花梅」的結論後，遭到不少中國內外網友質疑。但根據報導，「調查組負責人」堅稱，「小花梅」的多名親屬「與楊某俠均符合親緣關係」，且由中國公安部物證鑑定中心2度進行DNA比對，再綜合小花梅雲南戶籍底冊和調查走訪，認定「楊某俠就是小花梅」。

至於外界普遍認為四川南充走失女子李瑩就是8孩媽，「調查組負責人」聲稱，經江蘇、四川公安機關、南京醫科大學司法鑑定所、公安部物證鑑定中心比對李瑩母親與楊某俠DNA，均排除生物學親子關係，「據此認定楊某俠與李瑩不是同一人」。

外界同時質疑，楊某俠與小花梅相貌截然不同。「調查組負責人」則宣稱，經調查發現，楊某俠近照是從抖音影片中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異。同時，受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化及牙齒缺失等因素影響，使楊某俠容貌「發生了變化」，加上人像比對，「認定為同一人」。

在報導中，新華社指旗下記者在豐縣採訪多名當事人、基層幹部及公安、紀委辦案人員，「追問事件真相」。並直指從1998年小花梅現身豐縣歡口鎮董集村，到2022年1月事件曝光歷經24年，她的「悲劇為何沒有被及時發現、制止」？

報導提到，經走訪群眾、民警、紀委等發現，縣、鎮、村三級多人在事件中「失職失責」，存在「結婚登記造假」、「計生管理失控」和「特殊群體排查空轉」等問題。

江蘇省上午發表「徐州8孩案」調查報告。除作出上述認定外，並對17名有關黨員、幹部和公職人員失職瀆職行為作處分。其中，婁海被撤銷黨內職務、政務撤職；豐縣縣長鄭春偉被黨內嚴重警告處分，免去黨內職務，並被責令辭去縣長職務。

此外，徐州市婦聯副主席高偉、中共歡口鎮委書記徐善修、歡口鎮長邵紅振等3人更被紀檢監察機關採取留置措施。（編輯：邱國強/楊昇儒）1110223