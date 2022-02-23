徐州8孩案調查報告 被指新瓶裝舊酒難釋疑

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（中央社台北23日電）江蘇省官方今天公布「徐州8孩案」調查報告，定調受虐「八孩媽」就是「楊某俠」及「小花梅」，且8孩均由她所生。這一結果遭到眾多網友質疑，認為這只是延續上一版官方報告，難釋群疑。

此外，中共開國「十大元帥」葉劍英的孫女葉靜子，日前也針對徐州八孩案發聲。她透過新浪微博公開質疑官方作法說，「我們希望看到的是解決事情的方法，而不是強壓之下作秀粉飾太平」。

這項報告出爐後，光是率先披露消息的央視新聞微博，截至發稿已湧入近15萬則回應，其餘官媒及微信等網路平台發表的評論更不計其數。但意見頗為分歧，其中不少人仍然質疑調查報告的可信度。

而在海外，多次領先爆出徐州8孩案內幕資訊的推特帳號「驕傲女孩」感嘆說，「李瑩姐（指8孩媽）：化去也好，免遭了這人世的苦痛！我們採取下來的東西一定好好保存，終有一天，我們會想盡一切辦法做出個比對！還您今生的公道」。

「驕傲女孩」並表示，「同胞們，李瑩不傻：她用筷子給我們擺出一個11，然後用手在後面畫了一個圈（意指『四』字），她用筷子擺出了一個111『川』（意即李瑩的老家『四川』），我們知道她叫李瑩，是派出所的人說出來的」。

根據這項調查報告，官方認定被套上鐵鍊的「8孩媽」就是「楊某俠」，同時也是從雲南失蹤的「小花梅」，而非外界普遍認為從四川失蹤的李瑩。然而，這一結論受到的質疑也最多，最普遍的看法是「換湯不換藥」。

也有不少人認為，江蘇官方給出這樣的結果並不意外，因為她「可以是王瑩，可以是張瑩，就是不能是李瑩」。否則，官方要怎麼面對李瑩死去父親的戰友們（李父生前曾參軍）。

特別是，官方報告在解釋「8孩媽」與「小花梅」容貌差異頗大時，採用「從抖音影片中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異」及「受年齡增長造成的皮膚老化、毛髮退化、脂肪組織液化及牙齒缺失等因素影響，容貌發生了變化」的說法，被眾多網友吐槽。有人直指，「簡直睜眼說瞎話，連瞎話也編不好」。

此外，報告指施虐者董志民的長子「董某港」（董香港）生於1999年，而非網路廣傳的1997年，1997年生者同名者則是在外打工的鄰村人。此後，8孩媽「節育措施失效」，才在2011至2020年連生7孩，證明董某的8孩均由8孩媽所生。這一結論，也是網友質疑最多的環節之一。

有網友質疑，這項報告和原先預想的一樣，「揉合前面幾份通告，就是最新調查結果嗎？之前調查沒問題？編故事給鬼看」；還有網友表示，「讓8孩媽媽自己開口說話！視頻（影片）公布一下小花梅的現狀」。

此外，葉靜子「官三代」的身分，使她先前的發聲受到各界廣泛關注。她以「星際文化集團有限公司董事長」身分在新浪微博發文說，「2月15號豐縣的路都給封了。看來大家的關注已經給到當地壓力了，但我們希望看到的是解決事情的方法，而不是強壓之下作秀粉飾太平」。（編輯：邱國強）1110223