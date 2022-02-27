徐州8孩案調查難服人 4校百名校友促公開資訊

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（中央社台北27日電）江蘇省官方23日公布「徐州8孩案」調查報告，遭批新瓶裝舊酒，「讓所有人都不相信」。同一時間，超過800名人大、北大、清華和山東大學校友簽名連署，要求公開調查訊息。

從一月下旬開始在中國社會延燒的「徐州8孩案」，在各界關注之下，官方陸續提出多份調查報告，說明8孩母親的身分，以及整起事件的前因後果。然而報告內容說詞反覆、前後不一，讓外界質疑內容的真實性。

23日，江蘇官方提出了第5版的調查報告，定調受虐「8孩母親」就是雲南的「小花梅」而非四川的「李瑩」，且8個孩子均由她所生。這一結果遭到眾多網友質疑，認為這只是延續上一版官方報告，難釋群疑。

根據美國之音報導，這份報告出爐後，除了引發輿論更強烈的反彈與質疑外，不少知識分子、維權人士也出面呼籲江蘇省應公開調查的過程及相關資訊，供社會大眾檢視。

廣州中山大學退休教授艾曉明23日發文質疑，官方報告從未向被囚禁的8孩母親求證；中國獨立媒體人高瑜則在推特的文章提及「從江蘇省、徐州市到豐縣的黨委和政府都不讓她（8孩母親）自己開口講話？你們到底害怕公眾知道什麼實情？」

報導提到，23日當天，中國人民大學、北京大學、清華大學、山東大學等4所學校的800多名校友聯合簽署請願書，要求依中國政府資訊公開條例，敦促江蘇省當局依法履行職責，公開調查報告形成的相關資訊，確實保障公民對重大公共事件的知情權。

連署發起人之一，旅居美國的人大校友魯難表示，中國當局在過去的公共事件調查中，始終把維穩和消除老百姓的情緒放在首位，在徐州8孩案也是如此，抹殺了公眾的知情權，「很多民眾表示不信任這個調查報告，就是因為政府暗箱操作，沒有依法公布相關文件、證據和證明資料等資訊。」

在此之前，100名北京大學校友及在校生，15日聯名向中共中央、中國國務院發表公開信，要求徹查徐州8孩案，給全國人民權威答覆。並要求「對涉及拐賣人口的涉嫌瀆職及違法犯罪行為的政府官員及相關人員進行徹底調查處理」、「對徐州地區、全國各地被拐婦女兒童事件進行全面清查」。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110227