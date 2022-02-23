徐州8孩案調查結果確認受虐母親身分 多名官員受懲處

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原始影片在抖音平台已遭下架，此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

（中央社記者張淑伶上海23日電）眾所關注的徐州8孩案，江蘇省官方今天公布調查結果，確認被鐵鏈鎖脖的女子就是雲南的小花梅。豐縣縣委書記和縣長下台，其餘15名官員等人因放任虐待和超生等原因被懲處。

1月27日，網上曝光一名生活在徐州市豐縣、被鐵鏈鎖脖的女子生了8個孩子，在徐州市先後發布4次前後矛盾的調查報告後，民眾質疑聲增大，江蘇省委和省政府2月17日宣布成立調查組，並在今天通報調查情況，針對網友質疑之處也有部分回應。

「8孩母」楊某俠是不是雲南的「小花梅」？15日，由於楊某俠和董某民的結婚證曝光後，民眾對結婚證上女子照片容貌和楊女的差異太大、年紀也與先前說法不同而質疑，加上另一名多年前走失的四川女子李瑩，其家人努力奔走尋找，外界懷疑楊女其實真實身分是李瑩。

根據江蘇省通報，經公安部物證鑒定中心以血液以及小花梅生母遺物上的生物檢材進行DNA檢驗比對，楊某俠和小花梅在雲南省福貢縣亞古村的舅舅、阿姨以及生活在河南同母異父妹妹有血緣關係，認定楊某俠就是小花梅，出生於1977年。

而經公安機關和南京醫科大學司法鑒定所進行DNA檢驗比對後，楊某俠和李瑩母親排除生物學親子關係。認定楊某俠與李瑩不是同一人。

公安機關調查指出，楊某俠近照是從抖音影片中截取，經修圖後流傳到網上，與實際容貌有差異。同時，受到年紀增加和牙齒缺失等因素影響，楊某俠容貌也發生了變化。經公安部物證鑒定中心人像鑒定，楊某俠兩次結婚證上的照片與網傳影片截圖楊某俠照片、楊某俠身分證照片等人像特徵相同，認定為同一人。

江蘇省今天的通報顯示，小花梅曾被多次轉賣。

此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

調查顯示，小花梅1995年結婚，1997年離婚返回雲南後就出現言語行為異常。1998年隨同鄉桑姓女子到江蘇省東海縣，被桑女夫婦被以人民幣5000元賣給當地徐姓男子，但生活了3、4個月後，同年小花梅已不知去向。

河南夏邑縣的潭姓夫婦在經營的飯店內發現小花梅，然後賣給在飯店附近工地務工、來自江蘇豐縣的2名霍姓人士，這2人將小花梅帶回家鄉，經當地劉姓男子介紹，在1998年6月又把小花梅轉賣給董某民的父親。

針對結婚證上，楊某俠的出生日期是1969年一事，根據通報，董某民結婚時自報其妻錯誤的出生日期並為楊女改過名字，而豐縣歡口鎮民政辦工作人員也按此信息違規登記。

中國調查記者鄧飛15日在微博公布民眾提供的楊慶俠與董志民結婚證相片。（圖取自鄧飛微博weibo.com）

證件顯示楊慶俠生於1969年。（圖取自鄧飛微博weibo.com）

楊女的8個孩子中，長子1999年出生，次子2011年出生，中間相隔11年，也讓網友質疑這段時間發生了什麼事。

通報指出，1999年楊某俠生育第一個孩子後，採取了節育措施，後來節育措施失效，2011年至2020年又生育7個孩子。基層計生工作人員在跟蹤管理、服務指導、信息採集等方面未能認真履行職責，負有失管失察責任。

2012年楊某俠生育第3子後，精神障礙症狀逐漸加重。經徐州市醫療專家會診、南京腦科醫院司法鑒定所司法鑒定、中國政法大學證據科學研究院進行覆核鑒定，結論為楊某俠患精神分裂症，受目前精神狀態影響，難以正常接觸交流。目前，楊某俠正在醫院接受治療。

在犯罪行為和懲處方面，2017年以來，董某民在楊某俠發病時對其實施布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖，有病不送醫治療等虐待行為。本月22日，董某民以涉嫌虐待罪被批准逮埔，公安機關將對其包括涉嫌收買被拐賣婦女等犯罪開展偵查取證工作。

而參與拐賣婦女的桑姓女子與丈夫已經被批准逮捕，其他相關嫌犯6人也都被公安機關已立案並採取刑事強制措施。

根據通報，經紀檢監察機關審查調查，責令徐州市委和市政府作出深刻檢討，對有關責任單位和責任人員依規依紀依法作出處理。

豐縣縣委書記婁海和副書記、縣長鄭春偉，被指「工作不負責任，存在形式主義、官僚主義，維護群眾正當權利和利益不力，在精神障礙患者救治救助、計劃生育管理等工作中失職失責，未認真組織核查事實，批准發布信息不實的情況通報」等，分別被撤職、責令辭去縣長職務等處分。

另有15名豐縣的現任官員、前官員及工作人員受到處分，他們多被指「對虐待行為和嚴重超生放任不管，對精神障礙患者救治救助不力」。

目前，徐州市組建了「愛心媽媽」小組照顧董某民的未成年子女。

調查通報說，此事件暴露出有關地方黨委和政府一段時間在基層組織建設、婦女兒童權益保障、特殊群體救助關愛等方面存在不少問題，反映出「少數黨員、幹部」形式主義、官僚主義嚴重，法治意識淡薄，導致基層服務管理缺位，維護群眾合法權益防線失守，對有關失職瀆職和違紀違法問題將進一步深入調查並查處。

通報表示，近期全江蘇省已部署開展專項行動，全面深入排查整治侵害婦女兒童、精神障礙患者、殘疾人等群體權益問題，依法嚴厲打擊拐賣婦女兒童以及收買被拐賣的婦女兒童等違法犯罪行為，並全面落實救助幫扶政策措施，切實維護好、保障好人民群眾權益。（編輯：周慧盈）1110223