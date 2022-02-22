中國書店為8孩母設女權專櫃 傳被約談書下架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國江蘇省徐州市豐縣8孩案受到廣泛關注，並引發網上關於拐賣婦女、女性權益的討論，一些書店近日為此設立專櫃，集中展示女權、性別議題書籍，但據指書店遭約談，相關書籍被下架。

香港星島日報今天報導，浙江杭州、陝西西安近日有書店設立專櫃，集中展示關於女權、性別議題的書籍，宣傳板上寫着「關於豐縣你應該閱讀的書」，明顯是針對徐州8孩案。

不過，報導引述網上消息說，這些書店隨後被有關方面約談，專櫃上的書籍全被下架。

徐州豐縣8孩母的遭遇一月底經由短影音平台抖音曝光，其中可見這名育有8個孩子的婦女脖上被她的「丈夫」繫著鐵鏈，囚禁於陰暗破屋內，「丈夫」並指她患有精神疾病。

隨著事件逐漸傳開，中國大陸網上輿論沸騰，並指向涉及長久以來的婦女拐賣問題。當地官方雖多次通報說明，但由於前後矛盾，相關說法無法讓民眾信服，中國網上開始出現「全民辦案」現象。

在輿論強烈呼聲下，江蘇省上週宣布成立調查組，承諾嚴肅追責。

但江蘇官方表態後，與徐州8孩案有關的言論管控據指有趨嚴之勢；還有海外華文媒體報導，8孩母已被轉移他處，下落受關注。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110222