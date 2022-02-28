北京同意免去港民政局長職務 未公布接任人選

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（中央社記者張謙香港28日電）新華社報導，中國國務院同意免去徐英偉的香港民政事務局局長職務。徐英偉作為抗疫主要官員，1月香港爆疫時參加「洪門宴」並且沒有遵守防疫規定，此前他已經請辭。

新華社今天報導，依照「中華人民共和國香港特別行政區基本法」的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的建議，國務院24日決定免去徐英偉的香港民政事務局局長職務，但未有公布接任人選。

今年1月初，10多名政府官員出席港區人大表代洪為民的生日派對，會後有嘉賓確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），令當局大為緊張。

事發後，林鄭月娥指當天有15名官員參加派對，其中3人不符合政府就疫情發出的指引，包括徐英偉，而徐英偉是港府抗疫主要官員。

經調查後發現，徐英偉當天停留派對的時間很長，期間沒有遵守防疫規定，沒有戴口罩，以及沒使用為防疫而推行的「安心出行」應用程式。

在此之前，政府曾兩次召開內部會議，呼籲避免參加大型集會，徐英偉是與會官員之一。

其後，徐英偉宣布請辭，且獲林鄭月娥同意，成為首位涉疫下台的港府官員。（編輯：陳沛冰）1110228