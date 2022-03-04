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港總商會：近4成受訪企業因員工移民受影響

2022/3/4 17:37
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（中央社記者張謙香港4日電）香港總商會一項調查指出，有38%受訪公司表示，因為員工移民離港而受到不同程度的負面影響。

官方香港電台今天報導，受員工移民影響的公司中，有24%表示影響程度為「中等」，14%認為「高」及「非常高」。

此外，60%受訪企業預期移民潮導致的員工流失率今年將會趨於平穩，但有35%受訪公司認為，人才短缺問題將會加劇。

調查並發現，移民員工來自不同專業範疇，包括工程及技術、財務及會計，以及資訊科技等；移民僱員年齡層在30至49歲之間，屬於中級及初級管理層。

報導引述總商會主席王冬勝表示，香港正面對90年代初以來最大規模、高學歷人才的外流問題，將對經濟產生重大連鎖效應。

他指出，中層員工是企業中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層將對業務運作構成挑戰。

他說，全球各地對人才的競爭非常激烈，香港必須設法吸引及留住人才；要遏止移民潮，政府應定期檢討相關政策，維持香港作為安居樂業之所、升學教育之都的吸引力。

報導沒有提及受訪公司的數量。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，本地掀起一股移民潮。（編輯：曹宇帆）1110304

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