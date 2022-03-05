中國學者：經濟成長目標僅5.5% 創20年新低

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（中央社台北5日電）中國官方將今年的經濟成長目標定為「5.5%左右」，形成節節調降趨勢。有中國學者坦承，這一目標是官方20多年來定出的最低數字。如果前一年目標無法完全達成，當年就要調低成長目標。

但中國學者強調，如今中國「注重質量」的發展模式，確實對各種經濟政策的約束增加。但進行「有質量的發展」這一觀念已經深入人心，不太可能走回頭路。

環球網報導，復旦大學經濟學院院長張軍直言，「5.5%左右」這一目標的確是過去20多年來，中國中央政府訂立的國內生產毛額（GDP）成長目標至今「最低的一次」。

張軍分析，2012年前，中國中央政府訂定的經濟成長目標基本都是8%。之後基於經濟過熱、要進行宏觀調控等原因，2013、2014年中央主動把目標適當調低到7.5%。而從2013年至今，中央設定的經濟成長目標「的確出現了不斷調降的情況」，現在到了5.5%。

他認為，GDP成長目標的數據的確逐年下降，是因為現在設定目標時，要考慮前一年實際完成情況與目標的差額。如果前一年未很好完成目標，或只是接近完成，那麼基於「留有餘地」的考慮，當年就要調降經濟成長目標。

張軍說，前些年中國經濟歷經高速發展，體量變大，發展速度放緩是「客觀趨勢」，就像滾雪球一樣，「雪球越大滾得越慢」。

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他指出，先前中國中央政府對地方的考核，只單一針對GDP增幅。但近年來考核標準不斷轉向追求更多元和更多任務目標。例如對防範化解重大風險、精準脫貧、汙染防治這「三大攻堅戰」的完成效果等。

張軍說，中國各地方政府意識到，「三大攻堅戰」的重要性可能超過了GDP成長，加上考核和激勵機制轉變，絕大多數地方政府主動調降了GDP成長目標，必須完成目標的壓力也變小了。因此，如今每年實現的GDP增幅只是接近、但幾乎不再超過目標，這也可能是中央制定的GDP成長目標逐漸調降的原因之一。（編輯：邱國強/曹宇帆）1110305