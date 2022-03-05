西藏抗暴63週年台北遊行 在台烏克蘭人聲援

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西藏自由抗暴日63週年，在台藏人團體5日發起大遊行。在台烏克蘭人尤莉亞（Yulia Koroleva）（右）加入聲援，直指現在仍有強國在欺凌弱小國家。圖左為六四學運領袖吾爾開希。中央社記者李雅雯攝 111年3月5日

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（中央社記者李雅雯台北5日電）為紀念西藏自由抗暴63週年，在台藏人團體今天發起大遊行。現場更有在台烏克蘭人加入聲援，直指現在仍有強國在欺凌弱小國家，強權領袖應該從這個世界上被移除。

住在台灣2年多的烏克蘭人尤莉亞（Yulia Koroleva）說，住在台灣很快樂也很安全，這是一個很棒的居住環境。但她強調，「我只是一個普通的烏克蘭婦女，不隸屬任何政黨」，卻看到這個世界在西藏被入侵63年後，仍未有什麼進步，仍有強國正在欺凌弱小國家。

尤莉亞說，俄羅斯入侵了烏克蘭，這個世界上仍有強權在傷害其他國家的獨立性和應有的和平，強國正在欺凌弱小國家。擁有權力應該做的是尊重他人，不是去欺負弱小，強權領袖應該從這個世界上被移除。她反對戰爭，愛自由。

西藏台灣人權連線理事林欣怡說，西藏抗暴63週年遊行活動在2004年舉行第1屆，後續年年舉辦不中斷。台灣人對於人權議題的關注，不僅止於西藏，也包括香港、烏克蘭、東突厥斯坦（新疆）。

這場遊行於下午1時左右登場，參與者陸續在捷運忠孝復興站前廣場集合。遊行開始前，現場高唱西藏「國歌」、揮舞象徵西藏獨立的「雪山獅子旗」，並由西藏僧侶帶領參與者傳唱真心祈願文，集體為西藏犧牲者默哀1分鐘。

遊行隊伍在途經中國銀行台北分行後，抵達終點台北市政府前松壽廣場公園，在集體合唱「西藏人民起義歌」後落幕。（編輯：邱國強）1110305