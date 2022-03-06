美學者：對台戰略模糊 可能壓制美國而非中國

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（中央社記者周世惠舊金山5日專電）美國學者歐斯林近日撰文指出，烏俄戰爭之後，凸顯美國對台「戰略模糊」政策的不足，小心翼翼走微妙路線可能只會壓制美國，而不是中國。

史丹佛大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）學者歐斯林（Michael R. Auslin）1日在網路媒體「旁觀者世界」（The Spectator World，暫譯），發表專文「烏克蘭對台灣到底意味著什麼？」（What does Ukraine really mean for Taiwan?）。

「中國不是俄羅斯，台灣也不是烏克蘭。」他指出，儘管兩個案例間有許多同異之處，但在國際行為規範正在倒退的全球環境下，侵略者帶來的問題並非「會不會」入侵、而是他們「何時」發動攻擊。

歐斯林表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭已表明，西方國家對烏克蘭模糊的支持、對俄羅斯採行小規模的制裁，反而助長侵略者野心勃勃地挑戰政權現況。

他說，美國的長期政策是避免與中國直接對抗，這讓北京政權擁有更多戰略迴旋空間。

正如2010年代中國在南海挑起爭端，因美國等國家的對策模稜兩可，讓中國得寸進尺。烏克蘭最初不願動員對應俄羅斯的威脅，西方國家又不斷勸進和平談判，結果讓莫斯科政權有時間進一步強化攻打烏克蘭的軍力。

在烏俄戰爭之後，歐斯林認為，美國對台採取「戰略模糊」政策不會干擾北京攻台的決策過程，反而顯示出美國沒有保衛台灣的意願；然則就算美國有意願協防台灣，美國的政策制定者也沒有共識該怎麼做。

「對美國而言，反對俄羅斯比對抗中國容易多了，因為中國是美國最大的貿易夥伴、全球關鍵的經濟體。」歐斯林憂心，快速邁向老齡化社會的台灣能否自衛、台灣的軍事計畫能否面對中國的入侵，美國未能嚴肅看待。

歐斯林說，「失去」台灣對於美國真正的意義是什麼，華府莫衷一是。「如果台灣淪陷，日本和南韓會放棄與美國長達數十年的聯盟嗎？」「中國會關閉南海禁止國際通航嗎？」

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他提到，經濟上，台灣是全世界最先進的半導體晶片生產國；地緣政治上，「失去台灣」將對國際穩定與民主陣營帶來沉重打擊，並破壞美國在亞洲的信譽。

「當解放軍的現代化程度較低時，美國採取戰略模糊有其道理…但現在中共領導人習近平對其武裝部隊的能力更有信心。」歐斯林提醒，美國政府必須盡量支持台灣，若以戰略模糊政策、小心翼翼走微妙路線可能只會壓制美國，而不是中國。（編輯：馮昭）1110306