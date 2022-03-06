中國防疫政策要轉向？習近平：疫情勿規模性反彈

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中共總書記習近平昨天參加全國人大內蒙古代表團審議時，在疫情防控方面強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，似乎代表中國當前嚴格的「動態清零」防疫措施將會調整。

中國當前對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取嚴格的「動態清零」措施，一旦發現本土確診病例，上百萬乃至千萬人口的大城市動輒全民核酸檢測，甚至分區封閉管理。儘管疫情能在一定週期後結束，但卻對地區經濟產生重大影響。

新華社報導，習近平5日參加13屆全國人大5次會議內蒙古代表團審議時特別強調，要統籌「抓好疫情防控和經濟社會發展」，落實好常態化疫情防控各項舉措，完善常態化防控和突發疫情應急處置機制，突出口岸地區疫情防控這個重點，「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。

在疫情爆發一段時間後，中國提出疫情防控的總策略是「外防輸入，內防反彈」。

中國當前進入「兩會」（全國人大、全國政協）會期。3日全國政協及4日全國人大的新聞發布會上，兩名發言人被問及中國的防疫政策時，都大力肯定目前的「動態清零」措施，稱此做法符合中國國情，「路子是對的，效果是好的」。

過去一年來，中國是否要繼續維持嚴格的「動態清零」措施，還是要採取類似其他國家「與病毒共存」的政策屢受關注。不過，這樣的話題並沒有真正能公開討論，提出「與病毒共存」可能性的專家，譬如上海華山醫院感染科主任張文宏，一度還成為部分輿論攻擊對象。

中國國家衛健委高級別專家組成員曾光今年2月28日在其微博撰文表示，「動態清零」不會永遠不變，中國會在不久的將來、合適的時間點，「展示中國式與病毒共存的路線圖」。（編輯：吳柏緯）1110306