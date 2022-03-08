中國最高檢：去年起訴受賄人數增加2成1

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（中央社台北8日電）中國最高人民檢察院檢察長張軍今天表示，檢察機關去年起訴受賄犯罪9083人、行賄犯罪2689人，與上年相比分別增加21.5%、16.6%。

綜合陸媒報導，第13屆全國人民代表大會五次會議第二次全體會議上午在北京召開，張軍進行最高人民檢察院工作報告表示，去年全國檢察機關共辦理各類案件363.7萬件，與上年相比上升20.9%；全年批准逮捕各類疑犯逾86萬人，提起公訴逾174萬人。

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張軍並指出，檢察機關去年受理各級監委移送職務犯罪2萬754人，已起訴1萬6693人，與上年相比分別上升5%和8.8%；與國家監委等共同推進受賄行賄一起查，起訴受賄犯罪9083人、行賄犯罪2689人，與上年相比分別上升21.5%和16.6%。

中共18大以來官方大力打貪肅腐，去年並印發「關於進一步推進受賄行賄一起查的意見」，宣示要大力清查賄賂行為，明確提出將重點查處的5大行賄行為，包括：多次行賄、巨額行賄以及向多人行賄，特別是在18大後不收斂不收手的；黨員和國家工作人員行賄的；在國家重要工作、重點工程、重大項目中行賄的；在組織人事、執紀執法司法、生態環保、財政金融、安全生產、食品藥品、幫扶救災、養老社保、教育醫療等領域行賄的；實施重大商業賄賂的。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1110308