中國人大代表批最高檢報告 未充分反映徐州8孩案

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（中央社台北11日電）徐州8孩案官方調查結果未息民憤，中國全國人大代表、58同城網CEO姚勁波在「兩會」期間指出，中國最高人民檢察院工作報告對這起案件的辦理情況內容較少，未充分表達民意。

姚勁波今天在其微博上載了中國最高人民檢察院，對他有關徐州8孩案意見的回覆。

回覆指出，姚勁波在審議最高人民檢察院工作報告時，指出報告中有關江蘇徐州豐縣「鐵鏈女案件」辦理情況的內容較少，對民意的表達不充分。遠程旁聽的人員記錄後，向中國最高人民檢察院黨組和檢察長張軍匯報。

回覆又指出，最高人民檢察院正在監督江蘇檢察機關與公安機關徹查這案件，近日豐縣檢察院分別以涉嫌拐賣婦女罪、虐待罪，依法對3名犯罪嫌疑人批准逮捕。考慮到此案相關事實和證據正在進一步偵查中，所以沒有寫入今年最高人民檢察院報告。

回覆表示，最高檢高度重此案件，將進一步加強對案件 的跟進指導，堅決依法從嚴追訴，從重懲處，並向社會公布案件後續進展。

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回覆又指出，最高檢的報告明確表明，將繼續從嚴追訴拐賣人口犯罪，對收買、不解救、阻礙解救被拐賣婦女兒童犯罪堅決依法追訴、從嚴懲治，是最高檢對「鐵鏈女案件」以及還會有其他一些類似案件的有力回應。

姚勁波在其微博提到，他在審議最高人民法院工作報告時，建議將拐賣婦女兒童買方定罪視同綁架罪，而最高人民法院回覆了相關報告和最新進展。（編輯：陳沛冰）1110311