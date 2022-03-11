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中國防疫政策走向 官方透露謹慎應對

2022/3/11 13:47
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（中央社記者張淑伶上海11日電）中國對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，國務院總理李克強今天說，會根據疫情形勢變化和病毒特點，使防控更加科學精準；顯示中國在改變防疫政策上較為謹慎，採漸進式作法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已邁入第3年，中國在「外防輸入、內防反彈」總策略上，沒有讓疫情大規模擴散，但民生經濟也受到相關防控措施的影響。且隨著病毒變異，「動態清零」防疫措施難度越來越大、成本越來越高。

今天中國13屆全國人大第5次會議閉幕，會後的年度總理記者會上，有外媒提問，在過去兩年的疫情當中，中國基本是「關閉」，中方現在是否考慮將自己目前的「動態清零」疫情防控政策變得更加可持續、是否有一個向世界「開放」的路線圖。

李克強回覆時說，新型冠狀病毒傳播兩年了，病毒一直在變異，「一些規律還需要深入研究，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強」。國際社會相互之間要多一些理解和包容，努力為世界回歸正常共同創造條件。

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他說，中國會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈、供應鏈的安全。

他表示，疫情發生以來，多次與國際組織負責人、跨國公司、企業家對話，他們都希望要保證必要的商務往來。中國已開通快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營。中方會「不斷地積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流、人流有序暢通起來」。（編輯：周慧盈）1110311

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