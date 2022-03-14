經濟政策以穩字當頭 中國年內可望降準降息

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（中央社台北14日電）雖然國際局勢動盪、通膨加劇，但中國在「穩」字當頭的經濟政策背景下，學者、市場人士均認為仍需寬鬆貨幣政策以護航經濟，中國央行年內可望再次降準、降息。

美國聯準會（Fed）預定於美東時間16日公布利率決策結果，一般預料升息在所難免。美國的貨幣政策也將影響其他國家央行的決定。

不過，在一般預料各國將普遍採取升息方式應對大環境的壓力之下，中國「以我為主」的貨幣政策可能不變。

綜合中國證券報、界面新聞等陸媒報導，中國目前對於經濟情勢「穩增長」的要求十分明確，「寬信用」成為推進重點，仍需貨幣政策扮演重要角色，因此中國人民銀行可望進一步降準、降息，較為寬鬆的貨幣政策執行時間可能已排定初步。

報導引述中國社會科學院學部委員余永定分析，「我國的降息和美聯儲的升息，必然會導致中美利差縮小，但利差縮小不足以改變我國貨幣政策的方向。」

余永定表示，今年中國已經明確要「穩增長」，訂下了宏觀經濟政策優先次序，「既然宏觀政策大方向已定，未來貨幣政策的走向自然趨於進一步寬鬆。」

報導指出，穩增長的政策取向，體現在貨幣政策就是「寬信用」。考量信用擴張的持續性、穩定性有待加強，央行進一步降準、降息的可能性明顯增大。

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中信證券聯席首席經濟學家明明在報導中分析，從供給層面看來，央行可能採取增加銀行可貸資金、支援銀行補充資本金、放鬆信貸額度管理等措施；在需求層面，可能採取降準、降息、降低銀行負債成本、定向提供流動性支援或價格優惠等手段。

對於政策可能的執行時間點，市場尚存分歧，但報導提及，考量當前經濟運行態勢以及今年中國經濟成長率預期目標為5.5%，可能在第一季末或第二季初執行降準、降息。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110314