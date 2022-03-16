中國製造業產值占全球1/3 疫情封管再擾供應鏈

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（中央社台北16日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，深圳、東莞等城市陸續採取封管措施。外媒解析，中國製造業產值約占全球3分之1，官方嚴格的清零政策，恐將再為全球供應鏈添亂。

中國多地疫情惡化，汽車和汽車零件製造重鎮吉林省疫情嚴峻，台商廠區聚集地深圳、東莞相繼宣布採封管措施，華中地區多家企業停工停產。海運、空運也大亂，中國民用航空局15日宣布，3月21日至5月1日期間，部分上海入境國際客運航班將被分流到其他12個城市機場，涉及22條航線106航班。

紐約時報指出，國際貨運成本高漲問題在去年非常嚴重，中國農曆春節假期間有所緩解，貨運成本現又開始攀升。截至11日、中國官方宣布新一波防疫措施前，一只貨櫃的貨物從亞洲運到美國西海岸的成本略漲至1萬6353元美元（約新台幣46.7萬元），一週前價格則為1萬6155元美元；據貨運預訂平台Freightos數據，貨櫃運費已是1年前近3倍、兩年前的12倍。

中國英國商會主席李安（Julian MacCormac）接受紐約時報採訪時說，對一些外國投資者來說，相比於政府措施的不可預測性，疫情本身也許沒有那麼令人不安，中國目前的商業風險高於2020年春末以來的任何時候。

新加坡聯合早報訪問中國人民大學經濟學院教授於春海，他認為這次疫情可視作一場壓力測試，通過後官方應會放鬆防疫。

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於春海說，這次是中國民眾大規模完成疫苗接種後，境內暴發的首波大範圍疫情，對於經濟短期影響顯著，也考驗疫苗和醫療資源承載能力。一旦通過本輪壓力測試，相信當局會很快地放鬆嚴厲的防疫措施，入夏之後，生產投資加速能對沖目前的停滯，經濟問題不會特別大。

北京市民許靖（化名，40歲）6日從上海搭機返回北京，一週後被通知機上有人確診，被帶走集中隔離兩週。許靖接受聯合早報訪問時表示，北京這幾天被認定為密切接觸者而需要隔離的人太多，隔離酒店都人滿為患，「政府再這麼嚴防死守，投入大量人力財力資源，一味加碼的防疫措施不可持續」。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110316