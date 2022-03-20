香港染疫死者87%打科興 專家建議接種BNT

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（中央社台北20日電）香港COVID-19第5波疫情累計5437人死亡。香港媒體分析，染疫死者中接種疫苗占比不到3成，其中高達8成7接種中國國產科興疫苗；其他則是接種BNT。專家強烈建議長者選打BNT疫苗。

這份資料剖析並未就疫苗廠牌施打年齡分布、長者死亡風險較高等因素作調節。香港媒體向香港政府衛生署和醫管局查詢第5波疫情死者接種科興、BNT劑次分布等資料，衛生署未回覆；醫管局回應，正在分析第5波死亡個案，了解疫苗紀錄、長期病史、是否「不作心肺復甦術」等，會在完成後公布。

香港年初開始爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）第5波疫情，根據官方19日公布資料，第5波疫情累計103.3萬人染疫，其中核酸陽性檢測個案68.6萬例、快速抗原測試陽性34.7萬例，死亡人數達5437人。

香港媒體明報取得醫管局就死亡案例中5167例個案分析資料，資料顯示，其中1486人有接種疫苗，占比僅28.7%。曾經接種疫苗的1486人中，1292人接種科興，占87%；184人打BNT，占12%。明報並未對於另外10人資料呈現情況多作說明。

這份資料指出，未接種或疫苗保護不足者為死亡總數91.5%，5167例個案中，3681人未接種；已接種疫苗的1486人中，1049人沒足夠保護，包括只打了1劑疫苗或打第2劑逾180天等。

報導引述疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆意見。劉宇隆表示，上述分析數據要考慮到科興必須打3劑才算完成接種，接種科興者應盡快注射第3劑，免疫缺陷者則要打4劑，香港太晚才將科興完成接種的定義改為打3劑。

劉宇隆說，分析上述數據要考慮其他干擾原因，例如不同年齡層打兩種針的比例、何時打針等，年紀愈大，染疫後死亡率愈高，長者多數打科興，在統計學上要作「回歸分析」，不能簡單對比死者打兩種廠牌的數字。

香港大學專家何栢良先前引述醫學期刊表示，基於醫學實證，強烈建議所有長者選打BNT。他昨向港媒表示，建議長者第1劑到第3劑都選打BNT，或者第2劑、第3劑轉打BNT，混打已有數據證明安全，且成效較3劑都打科興來得好。

香港政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天上午接受電台節目訪問時提到，現在最重要的是每個人都接種疫苗，包括長者和兒童，應選擇接種BNT，因為對變種病毒Omicron防禦性較好，如果已接種兩劑，應盡快打第3劑。

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根據香港新冠疫苗接種官方資料網站，可查詢到疫苗接種計劃在2021年2月26日開始，科興疫苗同日開放接種，BNT疫苗在2021年3月10日開放接種。從開放接種日截至昨天，單看第1劑疫苗接種情形，科興累計接種278萬4323人，占比43.1%；BNT累計接種367萬6489人，占比56.9%，資料僅公布疫苗接種劑次情形，未有進一步分析。

根據香港官方公布疫苗接種政策，科興疫苗最低接種年齡在今年2月15日起降至3歲；接種BNT疫苗最低年齡自今年2月16日起降至5歲。（編輯：李雅雯/吳柏緯）1110320