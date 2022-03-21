中國金融委表態穩經濟 監管部門調整政策響應

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（中央社台北21日電）在中國金融委會議16日做出「穩經濟」、「可預期的監管」等「信心喊話」後，監管部門紛紛響應。除承諾釋放利多，部分政策喊停或分階段執行。外界解讀藉由放鬆監管穩定市場、安撫投資人。

中國國務院副總理劉鶴16日主持國務院金融穩定發展委員會的專題會議，會中針對中國宏觀經濟運行、近來中概股在美面臨壓力、平台經濟治理與房地產企業風險等議題表態，而不論是哪個領域的議題，「穩」仍然是中心思想。

根據第一財經、證券日報報導，在金融委做出宣示後，中國各監管與金融機構紛紛響應，祭出各種利多政策「助攻」，向投資人傳遞信心，藉此維護市場平穩運行。

報導提到，最先響應金融委宣示的部門是人民銀行（央行）、銀行保險監督管理委員會（銀保監會）與證券監督管理委員會（證監會），相繼開會傳達金融委會議精神並作出表態，表示將積極提出對市場有利的政策。

證監會的會議結束後，於官網發布新聞稿表示，會議提出多項穩股市、挺企業舉措，包括「扎實推進全面實行股票發行註冊制改革」、「鼓勵上市公司加大增持回購力度，引導基金公司自購份額」、「完善有利於長期機構投資者參與資本市場的制度機制」。

另一方面，證監會正在研議的中企境外上市規則，被外界解讀為強化監管措施，引發不少投資人擔憂。

根據路透社報導，在金融委的表態後，證監會國際部主任申兵於17日在「亞洲證券業和金融市場協會」（ASIFMA）的線上會議中向國際投資人信心喊話，強調了解投資人對於中國正在研議的境外上市規則有些擔憂，「我們肯定將採取明確的行動方向」。證監會這項舉動被外界解讀是安撫投資人。

中國證券登記結算、滬深交易所等證券相關部門也紛紛表態，部分政策將分階段執行。

除了證券與貨幣金融領域外，金融委會議要求針對房地產問題及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，以及新發展模式轉型的配套措施。

據新華社報導，中國財政部16日晚間宣布，「今年內不具備擴大房地產稅改革試點城市的條件」。此舉代表中國今年暫緩推進房地產稅。而房地產稅此前被視為推動「共同富裕」的最重要環節之一。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1110321