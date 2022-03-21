專家：中國2022空前挑戰非俄侵烏 是人口達高峰

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（中央社台北21日電）中國人口成長率大幅下滑下，前中國社會科學院副院長、中國銀行貨幣政策委員會委員蔡昉日前表示，2022年是中國前所未有的挑戰，不是俄烏衝突，而是中國人口今年「完全有可能」達到高峰。

北京青年報報導，蔡昉18日在北京參加「財經智庫全球經濟信心指數」記者會發表演講時，作上述表示。

蔡昉直指，2022年是中國「前所未有的挑戰，從來沒見過的挑戰」。不是突發事件，不是俄烏沖突，而是個「歷史性的事件」。

他指出，2021年中國人口自然成長率已經接近零成長，2022年「完全有可能達到中國人口峰值」。

根據報導，蔡昉指出，影響中國經濟長期成長的最突出因素是「人口」。隨著人口成長減速和高齡化水平上升，經濟成長將遭遇「一波未平一波又起的挑戰」。從中國經濟發展階段和人口轉變來看，中國正面臨3大需求側挑戰。

蔡昉指出，第1個挑戰是經濟成長供給側的驅動因素和需求側帶動因素的匹配。現在人口因素對需求側形成制約，也意味著當前不僅要關注供給側驅動經濟成長的因素，還要關注需求側帶動經濟成長的因素。若二者不匹配，就可能形成經濟成長缺口。

蔡昉說，第2個挑戰是宏觀經濟需求因素的結構轉換。隨著製造業優勢弱化和經濟成長放緩，出口和投資帶動為主的成長模式不可持續，亟待轉向更依靠居民消費帶動的模式。但因人口成長率下降，導致消費總量增幅也下降，且下降很快。

他認為，第3個挑戰是經濟復甦措施與長期成長政策的相互適應。保市場主體的同時，也要努力保障居民收入和消費，供給側復甦政策和需求側復甦政策應同時使用。

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2020年中國人口普查數字延遲公布，曾引發外界揣測。據中國國家統計局資料，中國2021年底人口總數為14.1億。其中，2021全年出生人口為1062萬人，出生率千分之7.52；死亡率則為千分之7.18；二者抵銷後的人口自然成長率，僅有千分之0.34。

截至目前，中國已有21個省區公布了2021年常住人口數據。其中16個省區公布了人口出生相關數據，但這16個省區中，有7個省區的人口自然成長率為負數。（編輯：邱國強）1110321