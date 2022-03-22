中國修訂核酸檢測指南 檢測範圍可小至一棟樓

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（中央社台北22日電）中國疫情延燒，中國國家衛健委修訂核酸檢測指南，由「全員」檢測改為「區域」檢測，各地按疫情防控決定檢測區域，可小至一棟樓的範圍，城區常住人口逾1000萬，應24小時內完成檢測。

中國疫情未有緩和跡象，多地曾進行大規模核酸檢測，包括一線城市深圳封城7天，進行3輪全員核酸檢測，即所有居民都要檢測。這種全員核酸檢測開始令民眾到疲累。

中國國家衛生健康委員會醫政醫管局今天公布，修訂「全員新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第二版）」，並發布「區域新型冠狀病毒核酸檢測組織實施指南（第三版）」。

修訂重點包括，為更精準防控疫情，將第二版指南中的「全員」修改為「區域」，區域大小按疫情防控需要而定；並明確完成檢測時限要求，包括在疫情發生後，城區常住人口1000萬以上的超大城市，應在24小時內完成劃定範圍的區域核酸檢測，有需要時可申請全國支援，提高疫情「早發現」能力。

醫政醫管局解釋，新版指南強調精準劃定檢測範圍，中國國家主席習近平此前強調，要提高科學精準防控水平，這點對核酸檢測至關重要。

該局要求核酸檢測目標明確、有的放矢，不能搞「大水漫灌」或「一刀切」，要有效利用寶貴核酸檢測資源。

該局又解釋，近期中國疫情嚴峻複雜，多個省分同時發生聚集性疫情，或一個省分多個城市同時發生疫情，加上Omicron病毒變異株傳播速度快、傳染性強、傳播隱匿等，對核酸篩查提出更高要求。

該局表示，新版指南中的「區域」包含封控區、管控區、防範區。區域可以小至一棟樓，也可以大至全市範圍，具體由當地疫情防控指揮部，根據科學及疫情實際需要而定，並動態調整。

對於今後是否還有大規模全員檢測，該局表示，核酸檢測範圍大小，與其風險來源是否清晰有直接關係，也與流調溯源是否精準、感染者分布是否廣泛、隔離管控措施是否落實等多個因素有關。日後是否需要進行大規模全員核酸檢測，應取決於科學及防控需要。

各地可結合病毒抗原檢測，推進「抗原篩查、核酸診斷」的監測模式。

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