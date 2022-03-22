中國吉林疫情嚴重 輝瑞首批1萬盒防疫口服藥運抵

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（中央社台北22日電）中國吉林省官方緊急採購的1萬盒輝瑞（Pfizer）COVID-19口服藥，已於20日晚間運抵長春，正進行分發，不但是輝瑞首批運抵中國的口服藥，也是中國國內首度大規模使用COVID-19口服藥。

吉林省是中國這波本土疫情的重災區，染疫人數居全國之冠。其中，21日本土染疫病例仍達2465例，其中確診病例1902例，無症狀感染者563例。

2月間，中國國家藥監局附條件批准輝瑞生產的COVID-19口服藥Paxlovid進口註冊。3月15日，中國國家衛健委發布最新版COVID-19診療方案中，即將Paxlovid加入抗病毒療法中。

綜合中國媒體報導，吉林省衛健委副主任張力今天在防疫記者會上表示，依中國最新版COVID-19診療方案中有關抗病毒治療要求，這款口服藥主要用於發病5天內的輕型和普通型、且伴有進展為重型高風險因素的成人，以及年齡在12至17歲，體重不少於40公斤的青少年。

吉林省工信廳副廳長宋曉輝21日表示，由吉林省工信廳緊急採購的1萬盒、屬中國國內首批到貨的輝瑞COVID-19口服藥，先前已由上海入關，並在北京轉運，20日晚間運抵長春，正進行分發。

張力指出，依照臨床治療專家的意見，若適用這款口服藥的患者能「應用盡用，應用早用」，對治療和康復將產生積極作用。

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他表示，吉林省官方制定了輝瑞口服藥分配方案，將根據各地患者實際情況統籌分配，其中60%也就是6000人份的藥品劃撥各地，由地級市、自治州結合本地各醫院救治工作需要，分配到各定點醫院。

根據報導，這6000人份的口服藥已於第一時間送達參與救治的各醫療機構，開始在臨床治療中使用。至於剩下的40%也就是4000人份的口服藥將由吉林省政府預留，將結合各地臨床救治需要統一調配。（編輯：邱國強）1110322