廣西空難 中國官方：調查難度大尚無法確認原因

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（中央社記者張淑伶上海22日電）中國官方晚間就東航客機墜毀事件召開記者會，指當前掌握的資訊還無法對事故原因有清晰的判斷，重點仍在搜尋飛行記錄器。據通報，這次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。

根據央視新聞app（應用程式），中國國家應急處置指揮部今晚9時在廣西梧州舉行記者會。發布中國東方航空客機21日墜毀事件的相關調查進展。

中國民用航空局航空安全辦公室主任朱濤通報，這次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑒於調查工作剛剛開始，以目前掌握的訊息，還無法對於事故的原因有一個清晰的判斷。

他說，下一步調查組將全力以赴蒐集各方證據，重點在事發現場飛行記錄器的搜尋，並綜合各方面信息開展事故原因分析工作，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

東航雲南有限公司董事長孫世英在新聞發布會上表示，東航已在24小時內與全部123名旅客的家屬取得聯繫，展開家屬援助工作。

中國民航局相關人員通報，東航MU5735航班於3月21日下午1時16分從昆明起飛，2時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區。2時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆，2時23分飛機雷達信號消失，後經核實，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。

截至今天凌晨，搜救工作尚未發現倖存人員，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

機上共有旅客123名（無外籍旅客），機組人員9名（飛行員3名，乘務員5名，安全員1名）。截至目前，未發現機上倖存人員。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計1萬8239小時。（編輯：邱國強）1110322