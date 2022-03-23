伊斯蘭合作組織邀王毅 維吾爾社群批可恥偽善

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（中央社記者何宏儒安卡拉23日專電）中國外長王毅昨天出席伊斯蘭合作組織（OIC）外長理事會。維吾爾團體痛批這個組織可恥、偽善。世界維吾爾代表大會批評OIC對數以百萬計受苦難維吾爾人閉上了眼睛。

伊斯蘭合作組織（OIC）昨、今天在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德召開第48次外長理事會，中國外長王毅受邀擔任特別來賓。

世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress）在新聞稿中引述主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）說：「中國政府代表出席伊斯蘭合作組織外長理事會，反映出中國對穆斯林人口占多數國家的政府具有強制性影響力。」

他強調：「如果伊斯蘭合作組織力圖成為值得信賴的穆斯林世界喉舌，就不能夠對數以百萬計受苦難維吾爾人和東突厥斯坦其他突厥穆斯林閉上眼睛。」

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

中國政府遭控在當地關押逾100萬維吾爾人和其他穆斯林少數族群，對他們進行種族滅絕迫害。中國政府否認有關指控。

秘書處設在沙烏地阿拉伯吉達巿的伊斯蘭合作組織昨天在新聞稿中提及阿富汗、印度控制的克什米爾、葉門、敘利亞、索馬利亞、巴勒斯坦，以及洛興雅人所受苦難，但是對於新疆突厥穆斯林的遭遇隻字未提。

「這太可恥。」流亡的維吾爾語言學者阿尤普（Abduweli Ayup）批評說：「他們不可以說自己是伊斯蘭，這與伊斯蘭毫無干係，因為中國正在羞辱伊斯蘭教、摧毀並且傷害伊斯蘭教傳統。」

流亡荷蘭的維吾爾倡議人士薩比提（Abdugheni Sabit）批評伊斯蘭合作組織對中國人權紀錄置若罔聞是「偽善」，強調「為了錢，他們不去談論，只想粉飾太平」。

北京與伊斯蘭馬巴德近年來政治、經濟關係益發堅實，巴基斯坦更是中國「一帶一路」倡議的核心。

伊斯蘭合作組織是伊斯蘭世界的政府間國際組織，由中東、中亞、西非、北非、印度次大陸和東南亞的57個國家組成，含蓋人口約為16億。（編輯：林憬屏）1110323