美恢復部分中產品關稅豁免 北京籲取消所有關稅

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（中央社台北24日電）美國宣布恢復對中國352項產品的關稅豁免，少於之前考慮納入的549項。中國商務部對此表示，美方做法有助相關產品的正常貿易，但仍呼籲盡快取消對中國全部的加徵關稅。

中國商務部24日舉行例行記者會，商務部發言人束珏婷在回應相關提問時表示，美方的做法有助於相關產品的正常貿易。

她說，中國始終認為，美國單邊加徵關稅措施不利於中國，不利於美國，不利於世界。

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束珏婷表示，當前通貨膨脹持續走高、全球經濟復甦面臨挑戰的形勢下，希望美國從中美兩國消費者和生產者的根本利益出發，盡快取消全部對中國的加徵關稅，推動雙邊經貿關係早日回到正常軌道。

美國政府當地時間23日宣布，將恢復對中國352項產品的關稅豁免。據報導，相關產品的豁免措施在2020年底失效，拜登政府2021年10月對549項符合條件的中國產品進行關稅豁免的意見徵求。而本次豁免的項目少於最初考慮豁免的數量。（編輯：沈朋達/李雅雯）1110324