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中國新增本土6886例 上海封控首日確診數高

2022/3/29 10:05（3/29 10:19 更新）
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上海28日起進行新一輪分區封控、篩檢。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）
上海28日起進行新一輪分區封控、篩檢。圖為上海醫護人員上門為民眾採檢。（中新社）
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（中央社台北29日電）中國28日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例1228例；另有本土無症狀感染者5658例，其中上海4381例最多。上海從28日起進行新一輪分區封控、篩檢。兩類本土病例合計達6886例。

據中國國家衛生健康委員會官網發布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1293例。其中境外輸入病例65例，本土病例1228例。

除了確診病例之外，中國28日新增本土無症狀感染者達5658例，其中上海4381例最多。

上海有近2600萬常住人口，28日起分成兩大區域封控，展開核酸檢測，第一批預計在4月1日結束，第二批則是從4月1日至5日結束。

28日，中國本土確診病例與本土無症狀感染者，合計達6886例。

另據通報，在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有28萬4683例，其中4萬3043例已出院，死亡7420例。澳門特別行政區82例，其中81例已出院。（編輯：吳柏緯）1110329

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