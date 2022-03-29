上海疫情燒 港媒：不影響市委書記李強仕途

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（中央社記者張謙香港29日電）上海疫情撐不住要封控強檢，但據分析，中共上海市委書記李強是中共「二十大」晉身政治局常委的大熱人選，當地近日爆發疫情不會影響其仕途。

明報今天刊登文章指出，上海 「精準防控」並未經得起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron病毒變異株的考驗，最近造成社區傳播，不得不要鄰近省市馳援，實行分區封控强檢。

就在此時，中共中央批准上海市委秘書長諸葛宇杰出任市委副書記，被外界解讀爲緊要關頭「上海換人」。

但文章認為，這種解讀恐怕是捉錯用神，這次人事調動無關疫情。

文章表示，51歲的諸葛宇杰成為中國首位「70後」省級黨委副書記，他也是上海本土派，作為市委秘書長，就是李强的「大管家」，其新職只是填補已懸空一個月的遺缺，原因是前任上海市委副書記于紹良2月升任正部級的人民日報總編輯。

文章指出，諸葛宇杰的晉升只是中共20大前人事布局的一部分，與當前上海的疫情防控風馬牛不相及。

文章並表示，這次上海疫情撐不住，但官場迄今無人因此得咎，中國「抗疫救火隊長」、中國國務院副總理孫春蘭至今也不去上海督導，顯示上海的特殊之處。

據分析，若說因李强地位與孫春蘭相等，孫春蘭到上海指導抗疫或會引起尷尬，天津書記李鴻忠、廣東書記李希及前任新疆書記陳全國，同樣是政治局委員，但孫春蘭也先後到天津、廣東和新疆指導抗疫工作。

文章認為，這次上海抗疫的種種怪象，或與今年中共「二十大」有關；「六四」後歷任上海書記除陳良宇一人落馬受查外，江澤民、朱鎔基、吳邦國、黄菊、習近平、俞正馨、韓正，離滬後無一例外都升任政治局常委。

按此規律，在浙江曾當過習近平「大管家」的李强，也被視爲今年「二十大」上「入常」的大熱人選。

文章分析，這次上海抗疫的窘態未必會影響李强等上海高官的仕途前景，而大陸的天災人禍也極少牵連地方黨委主官，更不用説政治局委員仕途。（編輯：陳沛冰）1110329