疫情延燒賠不起 中國多款隔離險下架

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（中央社台北29日電）中國COVID-19本土疫情3月快速延燒，多地動輒祭出封閉管理與集中隔離。據報導，中國保險業者先前推出多款「隔離險」，但因為不堪賠付，近期紛紛下架，遺留許多消費糾紛。

3月以來，中國大陸本土新增確診病例及無症狀感染者數量快速上升，疫情蔓延28個省區市。

綜合北京商報、央視財經報導，目前中國市面上一些隔離險的售價一般在人民幣59元至89元之間，在理賠範圍內，消費者能得到每天約人民幣200元（約新台幣900元）的補償。

所謂隔離險、防疫險，大多是1年期以內的意外險，觸發理賠條件後，保險公司以津貼形式進行經濟補償。

「隔離險」作為可以讓投保人在隔離期內享受津貼補助的新型特色保險產品，此時正是需求高峰和銷售旺季。但近日，中國的保險公司不但沒有推出新產品搶占市場，反而紛紛將「隔離險」產品下架。

報導引述一名保險營銷人員表示，隔離險定價不高，有保障需求的客戶都會購買投保。而近期國內多地出現疫情，保險公司或許是擔心賠付率過高，下架後可能會對產品進行調整。

一家壽險公司分支機搆負責人則表示，隔離險保費低廉，並不是盈利「大頭」（大宗）。保險公司推出目的在於透過隔離險引流，進行品牌宣傳，提升品牌知名度。但隔離險畢竟是新興產品，先前沒有類似產品開發經驗，業者可能出現了「賠本」的情況，下架是可以理解的。

報導引述業內人士透露，先前為開拓市場，各保險機構都把「隔離險」產品的保費壓得很低，盈利狀況並不好。

資深精算師徐昱琛指出，近期各地疫情出現了不同程度的反彈，隔離險賠付率大幅度提升。此外，部分投保人對居家隔離、集中隔離等情況有爭議，隔離險引發的理賠糾紛和消費者投訴激增，也是部分公司下架產品的原因。

光是在黑貓投訴平台檢索「隔離險」，相關投訴就將近2000條，主要投訴點在於理賠問題。據報導，許多消費者投訴「被隔離卻沒有產生理賠」、「退保手續費高昂」、「理賠證明材料苛刻無法提供」、「強制購買」等。

上海銀保監局此前提醒稱，部分「隔離險」的責任免除條款中約定，被保險人雖被集中隔離但未自費支付隔離費用的，保險公司不承擔理賠責任。

另外，投保前已疑似感染或已收到通知要求隔離的、保險合約生效前被保險人所在地區被列為中高風險地區等情況，均可能屬於責任免除情況。消費者需清楚理解後再投保。

報導引述來自北京的董姓消費者表示，（理賠範圍）沒有說，之前不知道，如果知道的話，自然就不會買了。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110329