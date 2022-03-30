美智庫：因應美軍西太平洋部署 共軍拿敵練兵

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（中央社台北30日電）近來美軍與中共解放軍在西太平洋不時有近距離接觸。美國智庫指出，共軍因應與美軍的部署，不再只是跟蹤和監視美軍的動態，而是「拿敵練兵」，以強化自身戰力。

美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）的刊物「中國簡報」（China Brief），25日刊載美國海軍戰爭學院中國海事研究所（US Naval War College’s China Maritime Studies Institute）學者甘迺迪（Conor Kennedy）與馬丁森（Ryan D. Martinson）撰寫的專文，提到上述看法。

文章指出，中共解放軍不動聲色地改變與美軍在西太平洋的過招，不再只是跟蹤和監視美方的船艦和飛機並驅離敏感地區，而是改以藉由敵人訓練部隊，也就是解放軍所稱的「拿敵練兵」，為日後可能與美國爆發衝突預做準備。

「拿敵練兵」並非新招數，自2014年以來已經在共軍內部流傳，而從中國國防部最近發表的聲明可知，已奉為圭臬。

中國國防部發言人吳謙今年1月22日曾在記者會中表示，解放軍的訓練目標就是要大力推動作戰與訓練的緊密結合，也就是說在戰鬥前線的部隊，應該「利用敵人訓練部隊」。

中國當前承平時期，共軍的戰鬥前沿位於黃海、東海、南海和菲律賓海，因此這一訓練部隊的方法，主要由中共海軍的空中、水面和水下部隊執行。

而中共海軍高層聲稱，「拿敵練兵」是反制美國升高在中國沿海挑釁行為。共軍長久以來不滿美軍活躍於第一島鏈內，並聲稱近年來更加咄咄逼人，甚至藉由海空部隊利用中國練兵，演練作戰方法和戰術。

中共海軍作戰局高階官員張天敬去年8月撰文聲稱，美軍的「異常活動」包括：艦機以「航行和飛越自由」的名義頻繁「侵犯」中國島礁「領海和領空」、軍艦多次穿越台灣海峽、軍機在中國附近海域高強度飛行等。

但共軍的「拿敵練兵」並不局限於在西太平洋的海軍。護航特遣隊在印度洋的訓練也使用這種方法，岸置飛彈部隊也是如此，包括部署在南沙群島前哨基地的飛彈部隊。

共軍將領認為，「拿敵練兵」可以藉由多種方式強化戰力，在訓練過程中，如此敵人將成為「真實的藍軍」，而不是其他訓練形式中，對敵軍認知缺乏的渲染。且「拿敵練兵」可增中共海軍因應電子戰的戰力，也就是在敵人全力干擾下確保己方偵察和通信體系，並削弱敵軍的系統。

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同時，「拿敵練兵」還可以培養戰士的「戰鬥精神」，擺脫軍隊當中存在的「和平積弊」，並認為與敵人密切接觸是消弭這種積弊的良方。

此外，「拿敵練兵」也可幫助共軍發現不足之處，像是偵察和預警能力仍然「非常薄弱」，缺乏目標識別能力。且共軍的戰術呆板，展開聯合作戰，軍種之間的精確協調仍是個難題，必須徹底解決，才能使共軍能因應美軍的聯合作戰型態。（編輯：曹宇帆/邱國強）1110330