港媒：香港民族陣線重新運作 延續抗爭

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（中央社記者張謙香港6日電）香港媒體報導，主張「香港獨立」但已解散的香港民族陣線，近日宣布重新運作，並在台灣招聘港人，延續抗爭。

綜合本地媒體報導，香港民族陣線5日在社交平台臉書宣布重新運作，其台灣分部發言人Poppy（化名）表示，期望重新整合在台港人，延續抗爭力量。

明報今天引述前保安局局長黎棟國說，相關組織的營運是「徹頭徹尾」牴觸港區國安法中的分裂國家行為，相信警方國安處會跟進。

香港民族陣線於2015年成立，旨在「確立香港民族，重奪自決權利」，核心人物有發言人梁頌恆。

2020年港區國安法生效前，該組織宣布遣散所有香港區成員，台灣和英國分部會接手全部工作，梁頌恆後來離港赴美。

2021年4月，前香港民族陣線成員盧溢燊因為收藏爆炸品罪名成立，被法院判刑12年，這是眾多「反送中」抗爭案件中，判刑較為嚴重的一次。

盧溢燊被控於2019年7月19日在荃灣一幢工廠非法及惡意管有爆炸品三過氧化三丙酮（TATP），意圖危害生命或損毀財產。

2019年6月香港爆發「反送中」運動後，警方多次查獲涉嫌與運動有關的爆炸品；在盧溢燊的案件中，警方還找到「香港獨立」、「捍衛香港自由」等標語。（編輯：李雅雯）1110406