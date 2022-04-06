鳳凰衛視傳將撤點 因股權變動被視為陸資企業

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（中央社記者沈朋達台北6日電）駐台21年的鳳凰衛視傳將於5月中資遣所有員工。陸委會對此表示，鳳凰衛視2021年歷經股權轉換和人事變動後，被政府認定為陸資企業，而目前未開放陸企來台投資媒體。

媒體報導指，鳳凰衛視台北站傳將於5月14日關站，並資遣全數25名員工。

大陸委員會6日透過書面方式表示，依「台灣地區與大陸地區人民關係條例 」（兩岸條例）和「大陸地區人民來台投資許可辦法」規定，中國大陸人民、法人直接或間接持有第三地區公司股份、出資額逾30%、或對該第三地公司具有控制能力，即認定該公司為中國大陸企業。

陸委會指出，政府目前並未開放中國大陸企業來台投資大眾傳播媒體，鳳凰衛視媒體集團2021年歷經股權轉換及人事變動後，經主管機關經濟部審認為陸資企業，而它在台設立分公司，涉及違反前揭規定，要求停止、撤回投資或改正。本案已由經濟部作出行政處分，陸委會尊重主管機關權責。

鳳凰衛視是由曾任中國人民解放軍軍官的劉長樂於1996年創辦，主攻兩岸三地及國際新聞，2001年開始在台灣駐點採訪。

不過劉長樂家族在2021年撤出鳳凰衛視經營。一般認為，這和劉氏家族跨足經營網路信貸平台「鳳凰金融」，卻出現潛藏金融風險的違約風波有關。

事後，曾任上海社科院黨委書記的徐威接任鳳凰衛視董事局主席，而曾任中國官媒央視副台長的孫玉勝則擔任鳳凰衛視總編輯，讓這家媒體的中國官方背景更為濃厚。（編輯：楊昇儒）1110406